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Андрей Турчак стал вице-спикером Совета Федерации

16:09 8.11.2017
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак получил должность вице-спикера Совета Федерации. Такое решение принято по итогам голосования в верхней палате российского парламента, сообщает "Интерфакс".

Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации. Ранее таких должностей было пять, но их количество увеличили по предложению председателя палаты Валентины Матвиенко. Она же выдвинула Турчака на новый пост. 

Во время назначения сенатор Людмила Нарусова попросила Турчака объяснить, почему его до сих пор не допросили по делу о нападении на журналиста Олега Кашина. «Мною неоднократно были даны комментарии по этому поводу, у вас ошибочная информация», — ответил вице-спикер.

Андрей Турчак ушел в отставку с поста губернатора Псковской области 12 октября 2017 года. Затем его делегировали в Совет Федерации от областного законодательного собрания. Кроме того, Турчак получил высокий партийный пост — он стал исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России».

Турчак возглавлял Псковскую область с 2009 года. Его политическую карьеру связывали с семейными связями: по сведениям журналистов, отец Андрея Турчака, глава холдинга «Ленинец» и президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга, занимался дзюдо с Владимиром Путиным.

Журналист Олег Кашин обвиняет Турчака в нападении, которое было совершено в ноябре 2010 года. Кашин был избит рядом со своим домом, он получил тяжелые травмы. Турчак утверждает, что не причастен к этому преступлению. Официальных обвинений в его адрес выдвинуто не было.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 19:23
Гость: ни колай

нехватает, надо чтобы было 177,5
08.11.2017, 19:22
Гость: ни колай

ЧУКи ГЕКи все заполнили, ЧАКи пошли на выход
08.11.2017, 19:10
Гость: В2831

Шесть вице-спикеров ! А не маловато будет,а ? Теперь,видимо, как кого-то надо будет пристроить, так в вице-спикеры ! Так скоро до десяти и больше догонят, и хорошей зарплатой обложат и льготами разными и персональной машиной с водителем и так далее. Живут же люди ! Вот кому на Руси жить хорошо !
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