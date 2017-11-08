Андрей Турчак стал вице-спикером Совета Федерации

Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак получил должность вице-спикера Совета Федерации. Такое решение принято по итогам голосования в верхней палате российского парламента, сообщает "Интерфакс".

Турчак стал шестым вице-спикером Совета Федерации. Ранее таких должностей было пять, но их количество увеличили по предложению председателя палаты Валентины Матвиенко. Она же выдвинула Турчака на новый пост.

Во время назначения сенатор Людмила Нарусова попросила Турчака объяснить, почему его до сих пор не допросили по делу о нападении на журналиста Олега Кашина. «Мною неоднократно были даны комментарии по этому поводу, у вас ошибочная информация», — ответил вице-спикер.

Андрей Турчак ушел в отставку с поста губернатора Псковской области 12 октября 2017 года. Затем его делегировали в Совет Федерации от областного законодательного собрания. Кроме того, Турчак получил высокий партийный пост — он стал исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России».

Турчак возглавлял Псковскую область с 2009 года. Его политическую карьеру связывали с семейными связями: по сведениям журналистов, отец Андрея Турчака, глава холдинга «Ленинец» и президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга, занимался дзюдо с Владимиром Путиным.

Журналист Олег Кашин обвиняет Турчака в нападении, которое было совершено в ноябре 2010 года. Кашин был избит рядом со своим домом, он получил тяжелые травмы. Турчак утверждает, что не причастен к этому преступлению. Официальных обвинений в его адрес выдвинуто не было.