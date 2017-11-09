Жертвами обрушения дома в Ижевске стали два человека

В результате обрушения части высотного жилого дома в Ижевске погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

По словам представителя ведомства, спасатели извлекли из-под завалов четырех человек. Двое из них были мертвы. Еще двоих, получивших травмы, отправили в больницу.

Под завалами дома еще остаются люди. Спасатели ведут их поиск.

Инцидент произошел несколько часов назад. Первый подъезд дома практически полностью разрушен в результате взрыва между третьим и четвертым этажами. Согласно предварительной версии, взорвался бытовой газ.

