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Жертвами обрушения дома в Ижевске стали два человека

18:22 9.11.2017
Фото с сайта vk.com
Фото с сайта vk.com
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В результате обрушения части высотного жилого дома в Ижевске погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

По словам представителя ведомства, спасатели извлекли из-под завалов четырех человек. Двое из них были мертвы. Еще двоих, получивших травмы, отправили в больницу.

Под завалами дома еще остаются люди. Спасатели ведут их поиск.

Инцидент произошел несколько часов назад. Первый подъезд дома практически полностью разрушен в результате взрыва между третьим и четвертым этажами. Согласно предварительной версии, взорвался бытовой газ.
   

Темы: Россия, Ижевск, Происшествия, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 19:44
Гость: уух

Возгорания не было, а ведь от взрыва газа возгорание огого... Все это от глупости и халатности, сколько приезжих разного ранга снимают втихаря жилье, и соседи даже и не заботятся о своей безопасности, а потом подъезды рушатся.
09.11.2017, 19:22
Гость: Слава**

У нас пол-страны состоит из таких вот"карточных домиков".убери одну панель и рушится подъезд.
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