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В России поставят на учет недобросовестных родителей

21:08 9.11.2017
Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин
Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин
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В Минобрнауки считают необходимым создание в России единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов.

В ведомстве подготовили соответствующий законопроект, полагая, что его принятие исключит возможность передачи детей на воспитание таким гражданам. В министерстве пояснили, что семейное законодательство запрещает им усыновлять детей или становиться их опекунами, но на практике такое встречается, передает РИА «Новости». Причиной тому – отсутствие порядка взаимного обмена информацией между компетентными органами.

Наряду с этим в Минобрнауки предлагают также вести реестр социальной поддержки сирот. В настоящее время такие реестры есть в некоторых субъектах, но они содержат скудную информацию - только о предоставлении сиротам жилья или оказании адресной помощи.

В ведомстве полагают, что следует создать общий реестр, который будет содержать сведения об образовании сирот, трудоустройстве, имуществе, оказанной им помощи.

Согласно статистике министерства, в прошлом году родительских прав были лишены около 34 тысяч человек, еще более 850 человек отстранили от опекунства из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей.
 

Темы: Россия, Дети без родителей и проблема усыновления в России, Законотворческая деятельность в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 06:14
Гость: Трезвый

Когда будет опубликован реестр недобросовестных чиновников системы опеки в результате действий которых в стране имеется черный рынок по продаже детских органов?
09.11.2017, 23:54
Гость: Невидимая нога рынка

Самая недобрая совесть у белых националистов и сепаратистов, которые кричат что Россия для русских. Надо не давать им вообще ничего. Бамбарбия кергуду!
09.11.2017, 22:51
Гость: Каждому министерству

По реестру.
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