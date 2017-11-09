В России поставят на учет недобросовестных родителей

В Минобрнауки считают необходимым создание в России единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов.

В ведомстве подготовили соответствующий законопроект, полагая, что его принятие исключит возможность передачи детей на воспитание таким гражданам. В министерстве пояснили, что семейное законодательство запрещает им усыновлять детей или становиться их опекунами, но на практике такое встречается, передает РИА «Новости». Причиной тому – отсутствие порядка взаимного обмена информацией между компетентными органами.

Наряду с этим в Минобрнауки предлагают также вести реестр социальной поддержки сирот. В настоящее время такие реестры есть в некоторых субъектах, но они содержат скудную информацию - только о предоставлении сиротам жилья или оказании адресной помощи.

В ведомстве полагают, что следует создать общий реестр, который будет содержать сведения об образовании сирот, трудоустройстве, имуществе, оказанной им помощи.

Согласно статистике министерства, в прошлом году родительских прав были лишены около 34 тысяч человек, еще более 850 человек отстранили от опекунства из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей.

