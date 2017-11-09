Правительство назвало сроки проведения Всероссийской переписи населения

Правительство утвердило сроки проведения Всероссийской переписи населения.

Как сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном сайте кабмина, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. Пробная перепись пройдет в 2018 году и охватит примерно 550 тысяч человек.

Отвечать за подготовку и проведение переписей, обработку сведений и подведение итогов будет Росстат.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что перепись планируется проводить тремя методами: через интернет с заполнением переписного листа, посредством сбора информации с помошью специальных планшетов и путем заполнения обычных переписных листов, которые на дом принесут переписчики. Сообщается, что это позволит россиянам выбрать самый удобный способ участия в переписи, что повысит ее качество.

Последняя перепись населения России прошла с 14 по 25 октября 2010 года.