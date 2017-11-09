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Правительство назвало сроки проведения Всероссийской переписи населения

16:45 9.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство утвердило сроки проведения Всероссийской переписи населения.

Как сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном сайте кабмина, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. Пробная перепись пройдет в 2018 году и охватит примерно 550 тысяч человек.

Отвечать за подготовку и проведение переписей, обработку сведений и подведение итогов будет Росстат.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что перепись планируется проводить тремя методами: через интернет с заполнением переписного листа, посредством сбора информации с помошью специальных планшетов и путем заполнения обычных переписных листов, которые на дом принесут переписчики. Сообщается, что это позволит россиянам выбрать самый удобный способ участия в переписи, что повысит ее качество.

Последняя перепись населения России прошла с 14 по 25 октября 2010 года.

Темы: Россия, Правительство России
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 19:26
Гость: Слава**

недавно же вроде была перепись населения. Интересно. А сколько денег на это выделяется?Это получается,что у нас нет нормального учёта граждан!
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