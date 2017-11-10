ФСБ заподозрила «Артподготовку» в планировании теракта около Кремля

Стражи порядка задержали шесть активистов запрещенной в России организации «Артподготовка». В ФСБ считают, что они планировали устроить теракт поблизости от московского Кремля.

Уголовное дело, как отмечается, было возбуждено ФСБ по статье о подготовке теракта. Как полагают следователи, пять мужчин и одна женщина заготовили бутылки с бензином, чтобы поджечь деревянные паллеты и сено, которые складируют на Манежной площади.

Кроме того, члены «Артподготовки» намеревались с помощью электропилы и альпинистского оборудования вывести из строя опоры и линии электропередач. Были ли эти планы приурочены к акции «Артподготовки» 5 ноября, не уточняется. Подготовка к теракту, по данным ФСБ, началась еще 11 октября, сообщает РБК.

Отмечается, что лишь двое из шести фигурантов были арестованы судом в рамках уголовного дела. По информации издания, речь идет о Юрии Корном и Андрее Кепте, которых силовики задержали вечером 12 октября.

5 ноября по всей стране были задержали более 400 человек. В Москве полиция составила на задержанных протоколы о нарушении правил проведения митинга и неисполнении требований сотрудника правоохранительных органов. При обыске у задержанных нашли холодное оружие и другие предметы, которые планировалось использовать для протеста.