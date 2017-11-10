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Госдума разработает меры по защите от вмешательства американских СМИ

13:51 10.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил ряду комитетов нижней палаты парламента разработать комплекс мер по защите от вмешательства американских СМИ во внутренние дела России, пишет «Интерфакс».

По словам Володина существующий закон об иностранных агентах не распространяется на СМИ, тогда как аналогичный закон в США планируют распространить на российские СМИ Russia Today и агентство «Спутник».

«В этой связи было бы правильно нашим профильным комитетам выработать зеркальные предложения, которые позволили бы, с нашей стороны, сделать шаги, защищающие граждан нашей страны, нашу страну от неприкрытого вмешательства, которое сегодня развернули американские СМИ на территории России», - заявил он.

Володин добавил, что политика и позиция американских СМИ «абсолютно недружественная». Он отметил, что на территории России действуют десятки американских СМИ, онлайн-платформы, которые «вмешиваются в наши внутренние дела, при этом эти каналы финансируются прямо или косвенно правительством США».

Ответственным за работу по разработке данного комплекса мер назначен вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в ближайшее время начнет применять ответные меры в отношении американских СМИ в России в связи с действиями США в отношении телеканала RT.

Темы: Отношения России и США, СМИ в России, СМИ и журналистика, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 16:53
Гость: gvozd

разумеется, деятельность прессы в рф давно требует корректив.
однако меня интересуют более конкретные вещи.
ПОЧЕМУ до сих пор на территории рф американские корпорации контролируют ВСЕ платежи?
это очень легко изменить, но никто даже не заикается.
10.11.2017, 16:19
Гость: Зомбоящик

действительно сильная вещь, особенно если сидящий перед ним общевид приучен под страхом зоны верить всему и вся , что по нему внушают. Вспомните хотя бы скандал с полётами американцев на Луну...некоторые особи. и их много, так зазомбированы, что даже по прошествии стольких лет свято верят в эти полёты. Что уж там говорить об ортодоксах, которые имеют под своими тараканами в мозгах, хотя бы какую-никакую , но идеологическую начинку.
10.11.2017, 15:02
Гость: А Д

Какие сми? России угрожает генетическое оружие! Все на борьбу с хромосомами!
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