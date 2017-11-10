]]> ]]>
Главная В России Новости

Россиян освободят от платы за установку счетчиков

18:45 10.11.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Комитеты Госдумы по экономической политике и природным ресурсам выступили с предложением переложить обязанность по установке приборов учета на газ, воду и электроэнергию на поставщиков этих услуг.

Таким образом гражданам больше не придется оплачивать монтаж счетчиков. Кроме того, россияне, которые платят по повышенному тарифу из-за отсутствия счетчиков, будут освобождены от этого, пишут «Известия». Повышающий коэффициент будет применяться вновь, если гражданин откажется от установки прибора учета поставщиком.

Идею парламентариев поддержали в Минстрое и Минэнерго. В ведомствах отметили, что при реализации инициативы гражданам не придется самим ежемесячно передавать показания счетчиков, они будут учитываться автоматически.

У поставщиков услуг ЖКХ есть ряд вопросов по предложению депутатов. В частности, им непонятно, кого считать ответственным за выход счетчика из строя. Что считать отказом собственника жилья в допуске к установке счетчика? По мнению энергетиков, инициатива требует включения расходов на счетчики в тариф. В результате получится, что те, кто уже установил счетчики заплатят за тех, кому это только предстоит.

Темы: Министерство строительства и ЖКХ РФ, Россия, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Государственная Дума РФ, Министерство энергетики РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.