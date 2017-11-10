Россиян освободят от платы за установку счетчиков

Комитеты Госдумы по экономической политике и природным ресурсам выступили с предложением переложить обязанность по установке приборов учета на газ, воду и электроэнергию на поставщиков этих услуг.

Таким образом гражданам больше не придется оплачивать монтаж счетчиков. Кроме того, россияне, которые платят по повышенному тарифу из-за отсутствия счетчиков, будут освобождены от этого, пишут «Известия». Повышающий коэффициент будет применяться вновь, если гражданин откажется от установки прибора учета поставщиком.

Идею парламентариев поддержали в Минстрое и Минэнерго. В ведомствах отметили, что при реализации инициативы гражданам не придется самим ежемесячно передавать показания счетчиков, они будут учитываться автоматически.

У поставщиков услуг ЖКХ есть ряд вопросов по предложению депутатов. В частности, им непонятно, кого считать ответственным за выход счетчика из строя. Что считать отказом собственника жилья в допуске к установке счетчика? По мнению энергетиков, инициатива требует включения расходов на счетчики в тариф. В результате получится, что те, кто уже установил счетчики заплатят за тех, кому это только предстоит.