В Санкт-Петербурге введен запрет на курение кальянов

Депутаты Санкт-Петербурга одобрили законопроект о запрете курения кальянов, сообщает телеканал «78».

В первую очередь запрет коснется баров с кальянами, которые находятся во дворах жилых домов или пристройках. По словам авторов документа, запрет связан в первую очередь с требованиями пожарной безопасности.

По мнению законодателей опасности подвергаются не только посетители заведения, но и жители домов, которые негативно относятся к соседству с местами, где «количеству дыма позавидует любой ближневосточный шаман».

Запрет распространяется как на табачные, так и на кальяны на нетабачных смесях. За нарушение запрета будет взыматься штраф от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для организаций.