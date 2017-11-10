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В Санкт-Петербурге введен запрет на курение кальянов

16:09 10.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Депутаты Санкт-Петербурга одобрили законопроект о запрете курения кальянов, сообщает телеканал «78».

В первую очередь запрет коснется баров с кальянами, которые находятся во дворах жилых домов или пристройках. По словам авторов документа, запрет связан в первую очередь с требованиями пожарной безопасности.

По мнению законодателей опасности подвергаются не только посетители заведения, но и жители домов, которые негативно относятся к соседству с местами, где «количеству дыма позавидует любой ближневосточный шаман».

Запрет распространяется как на табачные, так и на кальяны на нетабачных смесях. За нарушение запрета будет взыматься штраф от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для организаций. 

Темы: Санкт-Петербург, Правительство Санкт-Петербурга
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