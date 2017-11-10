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Под завалами в Ижевске обнаружили шестую погибшую

11:13 10.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Спасатели нашли в подвале обрушившегося подъезда дома в Ижевске тело женщины. Общее количество жертв таким образом достигло шести человек, рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах.

Источник ТАСС, в свою очередь, добавил, что пока не найденными остаются два человека. В больницы были доставлены трое пострадавших подростков, но двоих из них уже выписали.

Обрушение подъезда жилого дома на Удмуртской улице Ижевска произошло днем 9 ноября. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался бытовой газ.

К утру 10 ноября все жильцы дома были расселены: 14 человек — в пунктах временного содержания, а остальные — у родственников и знакомых.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 13:29
Гость: Изя

К тебе уже выехали, лилипут. Говорят, будут допрашивать. Советую сожрать весь гексоген, который есть при себе... пока не поздно.
10.11.2017, 13:28
Гость: Изя

Ви таки не комментатор, вы - провокатор.
10.11.2017, 11:56
Гость: Татьяна Алексеевна

Гексоген в основном в подвалы кладут.А тут где-то 4-й или 5-й этаж рвануло.Именно в КВАРТИРЕ.
Мои соболезнования семьям погибших.Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.
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