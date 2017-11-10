Под завалами в Ижевске обнаружили шестую погибшую

Спасатели нашли в подвале обрушившегося подъезда дома в Ижевске тело женщины. Общее количество жертв таким образом достигло шести человек, рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах.

Источник ТАСС, в свою очередь, добавил, что пока не найденными остаются два человека. В больницы были доставлены трое пострадавших подростков, но двоих из них уже выписали.

Обрушение подъезда жилого дома на Удмуртской улице Ижевска произошло днем 9 ноября. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался бытовой газ.

К утру 10 ноября все жильцы дома были расселены: 14 человек — в пунктах временного содержания, а остальные — у родственников и знакомых.