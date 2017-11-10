В Крыму оценили ущерб от подрывов газопровода и ЛЭП

Ущерб от диверсий на двух газопроводах и ЛЭП в Крыму составил более 7,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По его словам в эту сумму входит стоимость аварийно-восстановительных работ. Косвенные потери составили не более 35 тысяч рублей. «Это связано с тем, что последствия аварий были своевременно локализованы, подача электричества не прекращалась, а подача газа крупным потребителям была организована по резервному каналу», - прокомментировал он.

По мнению Аксенова на текущий момент нет необходимости привлекать народное ополчение к охране объектов предприятия «Крымгазсети». Он считает, что уже принятых мер, в том числе по усилению антитеррористической защищенности, достаточно.

В начале ноября на Южном берегу Крыма были повреждены два газопровода среднего давления и обрушена опора ЛЭП. Крымское управление ФСБ возбудило три уголовных дела по статье «Диверсия».