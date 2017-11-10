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В Крыму оценили ущерб от подрывов газопровода и ЛЭП

11:33 10.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Ущерб от диверсий на двух газопроводах и ЛЭП в Крыму составил более 7,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По его словам в эту сумму входит стоимость аварийно-восстановительных работ. Косвенные потери составили не более 35 тысяч рублей. «Это связано с тем, что последствия аварий были своевременно локализованы, подача электричества не прекращалась, а подача газа крупным потребителям была организована по резервному каналу», - прокомментировал он.

По мнению Аксенова на текущий момент нет необходимости привлекать народное ополчение к охране объектов предприятия «Крымгазсети». Он считает, что уже принятых мер, в том числе по усилению антитеррористической защищенности, достаточно.

В начале ноября на Южном берегу Крыма были повреждены два газопровода среднего давления и обрушена опора ЛЭП. Крымское управление ФСБ возбудило три уголовных дела по статье «Диверсия».

Темы: Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ), Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 16:50
Гость: gvozd

вот что мне непонятно, это странное благодушие в отношении киевских бандитов.
или рф нечем ответить..
10.11.2017, 16:47
Гость: ***

Это правильно,с "укропии"люди валом валят в Россию,признание Крыма Российским в ЕС "на подходе",так что нужно тебе повнимательней трепатся на российской "ветке".
10.11.2017, 16:07
Гость: полухохол

"...нужно.."меньше сала жрать и горилки,умойся сходи, пока река не замерзла,бредить и перестанешь,бедолага.Шоколадная хронь "освобождение" назначил на февраль,так чего ты скулишь, уже 4-й год.Чистишь свинарник у панов и продолжай ,твое дело холопье,а не бредить на Российском сайте.
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