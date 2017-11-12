Глава Минкультуры открыл в Калуге памятник Ивану III

Министр культуры России Владимир Мединский принял участие в церемонии открытия памятника князю Ивану III Великому в Калуге.

Монумент установлен на площади Старый Торг, перед зданием администрации Калужской области.

«Сегодня воздается справедливость одному из самых великих, ярких, мощных, эффективных, но почему-то недооцененных правителей нашей страны», - цитирует Мединского ТАСС.

По словам министра, установка памятника князю напоминает о том, что он именно на калужской земле покончил с ордынским игом, а выбор места для монумента свидетельствует о внимании и уважении администрации региона к истории России.

Автором памятника является скульптор Андрей Коробцов. Общая высота монумента равна 10,5 метрам, выполнен он из бронзы. По данным Российского военно-исторического общества, стоимость монумента составляет 20 миллионов рублей. Средства на него собраны путем пожертвований.

