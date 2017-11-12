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Глава Минкультуры открыл в Калуге памятник Ивану III

21:41 12.11.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Министр культуры России Владимир Мединский принял участие в церемонии открытия памятника князю Ивану III Великому в Калуге.

Монумент установлен на площади Старый Торг, перед зданием администрации Калужской области.

«Сегодня воздается справедливость одному из самых великих, ярких, мощных, эффективных, но почему-то недооцененных правителей нашей страны», - цитирует Мединского ТАСС.

По словам министра, установка памятника князю напоминает о том, что он именно на калужской земле покончил с ордынским игом, а выбор места для монумента свидетельствует о внимании и уважении администрации региона к истории России.

Автором памятника является скульптор Андрей Коробцов. Общая высота монумента равна 10,5 метрам, выполнен он из бронзы. По данным Российского военно-исторического общества, стоимость монумента составляет 20 миллионов рублей. Средства на него собраны путем пожертвований.
  

Темы: Россия, Калуга, История Руси, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.11.2017, 21:50
Гость: Пивасик

Это тому Ивану который всех сажал =НА КОЛ=? Если этому то правильно сделал глава Минкульта. Пусть все смотрят на памятник и знают что и их ждёт та же судьба.
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