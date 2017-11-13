В здании Государственной думы заработал супермаркет

В здании нижней палаты российского парламента на Охотном Ряду открылся супермаркет, в котором депутаты могут приобрести продукты и промышленные товары.

Магазин размещен на месте бывшего отделения кулинарии. В его ассортименте, в частности, алкоголь, молочная продукция, овощи и фрукты, колбасы и сыры, конфеты и шоколад, газированные напитки, чай, полуфабрикаты. При этом товары стоят несколько дороже, чем в обычных магазинах, отмечает «Интерфакс».

Ранее парламентарии неоднократно жаловались на то, что не могу приобрести в здании Думы самое необходимое. Кроме того, они критиковали продукты в буфете.

