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В здании Государственной думы заработал супермаркет

20:37 13.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В здании нижней палаты российского парламента на Охотном Ряду открылся супермаркет, в котором депутаты могут приобрести продукты и промышленные товары.

Магазин размещен на месте бывшего отделения кулинарии. В его ассортименте, в частности, алкоголь, молочная продукция, овощи и фрукты, колбасы и сыры, конфеты и шоколад, газированные напитки, чай, полуфабрикаты. При этом товары стоят несколько дороже, чем в обычных магазинах, отмечает «Интерфакс».

Ранее парламентарии неоднократно жаловались на то, что не могу приобрести в здании Думы самое необходимое. Кроме того, они критиковали продукты в буфете.
   

Темы: Россия, Москва, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.11.2017, 23:36
Гость: Хмы

Ещё надо керосиновую лавку открыть, заправлять депутатам керосинки и керосиновые лампы в своих мазанках.
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