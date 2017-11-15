«Ликбез и ГОЭЛРО - два мифа на фоне достижений царской России»

В столетнюю годовщину революционных событий в России KM.RU продолжает дискуссию о «царском» и советском путях развития страны

Визитной карточкой социально-экономических достижений ранней советской власти являются два проекта: ликвидация безграмотности (ликбез) и «электрификация всей страны» по плану ГОЭЛРО. При этом дореволюционную Россию рисуют в виде темного царства, причем как в прямом, так и в переносном смысле.

Изображение с сайта aftershock.news

Согласно советской литературе, и уровень грамотности населения был крайне низким, и по выработке электричества Россия «находилась на одном из последних мест в мире». Это - буквальная формулировка, взятая из второго издания Большой советской энциклопедии.

Значит, Латинская Америка, Азия и Африка – «обгоняли» нашу страну в сфере производства электричества. Вот до какой нелепости доходили советские агитаторы. Впрочем, не будем их судить строго. Они лишь выполняли установку сверху, а в те годы ослушаться высшего начальство было опасно, иногда опасно для жизни.

Что касается пресловутой неграмотности, то в России в 1913 году на 1000 человек приходилось 4,9 учащихся гимназического уровня. Для сравнения: во Франции примерно в те же годы (1911 год) было 3,6 ученика соответствующего уровня. В период 1911-14 гг. на 10 000 населения в России было 8 студентов вузов, и ровно столько же студентов в те же годы было в Англии.

Подчеркиваю, речь идет об Англии-метрополии, то есть для сравнения взята наиболее развитая в техническом, экономическом и образовательном смысле часть Британской империи. Но, как видим, Россия не уступает и при таком сравнении.

Даже по советским данным в 1913 году процент грамотных призывников в армию достиг 73%. Но история царской России не оканчивается 1913 годом. Несмотря на войну, дореволюционная программа просвещения продолжилась. В 1916 году в России работало около 140 000 школ разных типов при населении порядка 171 миллиона человек. Соответственно процент грамотных призывников повышался.

Вновь обратимся к советским цифрам, на этот раз за 1920 год. Оказалось, что грамотных призывников уже 83%. Итак, в 1913 году было 73%, а в 1920 году - 83% (Большая советская энциклопедия, т.18, статья «Грамотность», с. 776. 1930 год).

Налицо прирост 10 процентов, из которых на до большевистское время приходится 3 года 10 месяцев. Чье это достижение? Может быть, красных? Вообще-то на этот момент Ленин находился у власти 3 года и 2 месяца. Из них примерно полтора года большевики не контролировали значительную часть территории страны.

Учтем еще и то, что призывник – это совершеннолетний человек, учившийся в подростковом или даже детском возрасте, то есть до Октября-1917. Однако как грамотный он был учтен в 1920 году. Очевидно и то, что Гражданская война с ее разрухой, гибелью учителей и шире – резким сокращением образованного слоя – фактор, тормозящий развитие страны.

В любом случае программа повышения грамотности населения началась задолго до 1917 года и шла быстрым темпом без всяких революций, и на этот счет тоже есть статистика, признаваемая советскими историками:

Годы призыва, процент грамотных: 1896 г. - 40%; 1913 г. – 73%, то есть темп 2% в год, причем на фоне огромного прироста населения. Кстати, при сохранении те же темпов, получаем, что к 1918 году грамотных призывников должно было быть 81%, и эта цифра хорошо согласуется с 83% за 1920 год. Ясно, что по ряду причин, отмеченных выше, вклад большевистского ликбеза в эти 83% никак не может быть существенным.

Теперь посмотрим, как обстояли дела с энергетикой Российской империи, и каких показателей добились большевики, реализовав широко разрекламированный план ГОЭЛРО. Когда читаешь соответствующие материалы, то первое что бросается в глаза, так это сравнение достижений с 1913 годом. Но позвольте, промышленный рост царской России не закончился в 1913 году. Ни кто иной как известнейшей советский историк А.Л. Сидоров писал, что в 1916 году промышленное производство на 21,5% превысило показатели 1913 года. Не стояла на месте и электрификация дореволюционной России.

Первый трамвайный маршрут, подчеркиваю не конка, а трамвай на электрическом ходу появился в 1891 году в Киеве, последний – в 1916 году в Архангельске. За 1916 год трамваи Москвы перевезли 395 млн пассажиров, Петрограда – 383 млн, Киева – 108 млн, Одессы -55 млн, Самары – 38 млн, Ростова-на-Дону – 38 млн, Харькова – 35 млн, Екатеринослава – 27 млн. Четверть трамвайных предприятий были казенными (муниципальными), остальные – частные. Электрифицированные железные дороги использовались и для перевозки товарных грузов.

Электрические фонари к 1916 году давно уже перестали быть диковинкой, и освещали улицы не только «двух столиц», но и многих других городов империи. Среди них Оренбург, Ярославль, Смоленск, Рига, Уфа, Барнаул, Вятка, Калуга, Красноярск, Омск, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, и это далеко не весь список.

Отдельное направление электрификации – фабрично-заводские электростанции, обслуживавшие производственные нужды. И здесь дореволюционная Россия также добилась значительных успехов. Впрочем, лучше всего об уровне электрификации страны скажут обобщающие цифры, в которых отражена итоговая выработка электроэнергии.

Какой статистикой мы располагаем в этом вопросе? Здесь нам вновь помогут документы советской эпохи. Дело в том, что группа инженеров-разработчиков плана ГОЭЛРО провела определенную работу по сбору соответствующих данных за 1916 год. Ясно, что мотива преувеличивать дореволюционные показатели у них не было и быть не могло. Скорее наоборот. Более того, их цифры относятся не ко всей стране, а к следующим регионам: Северо-запад, Центральный промышленный район, Приволжский район, Урал и Донбасс.

Так вот даже такая, неполная статистика показала выработку электроэнергии за 1916 год на уровне 4,73 млрд кВт*час. Это примерно уровень Англии, и больше, чем во Франции, Италии и Японии. Для сравнения в 1928 году СССР выработал (опять же по советским официальным данным) 5 млрд кВт*час. По сути, в 1928 году план ГОЭЛРО лишь вывел нашу страну на дореволюционный уровень. Однако это не помешало именно в 1928 году заявить о выполнении Плана, о чем есть свидетельство в советской литературе.

Обогнать 1916 год удалось в 1929 году - 6,2 млрд кВт*час. И это при условии, что советская статистика не преувеличивает достижения советской власти и не приуменьшает показатели царской России. Но за те годы, что большевики занимались ликвидацией разрухи, порожденной их же собственной политикой, другие страны ушли далеко вперед.

В 1929 году Франция (14,4 млрд кВт*час), напомню, отстававшая от царской России, существенно превосходила Советский Союз. Далеко вперед ушла Англия – 15,8 млрд кВт*час, Япония – 13,3 млрд кВт*час, Италия -9,8 млрд кВт*час.

Значительное улучшение в СССР произошло позже, уже в результате выполнения Генерального плана электрификации 1931 года. Не стоит путать две разные программы – ГОЭЛРО и Генплан-1931. Так вот в 1935 году СССР вышел на третье место в мире, уступив США и Германии. Ну что ж, Россия в 1916 году делила с Англией третье-четвертое место.

Подчеркиваю, об этом мы знаем по советским источникам, а насколько они корректны в отношении царской России? И тот же самый вопрос мы можем задать по поводу того, как советская статистика отражала выполнение пятилеток в СССР.

Как бы то ни было, а миф о «темном царстве» под названием «дореволюционная Россия» несостоятелен.

P.S.

Желающие более подробно узнать о ходе электрификации до революции, рекомендую монографию доктора исторических наук Николая Симонова «Развитие электроэнергетики Российской империи: предыстория ГОЭЛРО».

Вопросы, связанные с народным просвещением, подробно отражены в работах доктора исторических наук Бориса Миронова, доктора филологических наук Алексея Любжина, ведущего научного сотрудника Института истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова Российской Академии Наук Дмитрия Сапрыкина.

При подготовке статьи ряд цифр и тезисов взяты из монографий вышеупомянутых авторов.