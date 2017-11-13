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Григорий Родченков передал МОК новые данные о допинге в России

09:13 13.11.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) новые данные об употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов.

В том случае, если комиссия МОК не примет эту информацию к сведению и не сделает в своем отчете соответствующие выводы, Родченков угрожает предать новые данные о допинге в российском спорте широкой огласке, пишет The Daily Mail.

О каких именно новых сведения идет речь, издание не указывает, однако предполагает, что благодаря им вопрос об отстранении сборной РФ от Зимней Олимпиады 2018 года будет решен окончательно.

В 2016 году Григорий Родченков публично рассказал о созданной в России системе по снабжению спортсменов допингом и последующему сокрытию положительных допинг-проб. Эти свидетельства легли в основу доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), после которого российских легкоатлетов не допустили до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Власти РФ признают отдельные случаи употребления допинга в российском спорте, но категорически отрицают существование «допинговой программы» с поддержкой на госуровне.

В России в отношении Григория Родченкова возбуждены несколько уголовных дел, он заочно арестован.

МОК проводит расследование об употреблении допинга российскими спортсменами на Зимних играх в Сочи в 2014 году. Несколько спортсменов, включая олимпийского чемпиона Сочи лыжника Александра Легкова и призера домашних Игр Максима Вылегжанина были лишены медалей и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

Решение о том, примет ли российская сборная участие в Зимней Олимпиаде 2018 года, МОК должен вынести в середине декабря.

Темы: Россия, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 16:45
Гость: Alex202

Прочитал, впечатлён. На Ваш роток действительно ничего накинуть невозможно. Потому что глупость ничем не заткнуть.
"Родченков был провокатором, то это доказали бы медицинские лаборатории всего мира" - вот этот перл достоин "лечения позвоночника в стоматологическом кабиненете с врачом окулистом". Причём здесь лаборатории, если это давно уже находится в плоскости криминального расследования? Или Вы полагаете что взятая сейчас проба может оправдать спортсмена за обвинения в событиях трёхлетней давности? Не зря Вас "европеец" нахваливал.
13.11.2017, 16:05
Гость: зое

Вы вновь в "фолклере":"ка бы я была.....".Насмешили стандартным :"..доказали бы медицинские лаборатории всего мира...",очень в унисон звучат "укропские"вопли :"о международных документах"по которым Крым не Российский.
13.11.2017, 16:00
Гость: гнус

В стране не без уродов,отсюда собчачки,"автошмары",гришки-мочеточники и естественно им сочувствующие,как же без них,братья-сестры "по духу".
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