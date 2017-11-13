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Россиянам предложили платить ежемесячный налог на смерть

12:02 13.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Эксперты ритуальной области предложили властям ввести налог, который гарантирует человеку достойные проводы после кончины. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По мнению специалистов отрасли, гарантированный перечень ритуальных услуг на сегодня слишком скуден и не отвечает запросам россиян. В новом проекте закона «О погребении и похоронном деле» Минстрой РФ предполагает решить эту проблему засчет пересчета суммы соответствующей выплаты и ее увеличения. Но, по мнению экспертов, этой меры недостаточно, и граждане должны самостоятельно заботиться о достойном уходе из жизни — например, с помощью ежемесячных отчислений с момента поступления на работу.

Кроме того, министерство предлагает создать систему одного окна для получения услуг по гарантированному перечню, чтобы полностью передать данные полномочия в управления муниципальных властей. Кстати, они же должны будут и вести реестр аккредитованных ритуальных агентств и следить, чтобы фирмы, нарушившие закон повторно, не попадали в него под другим наименованием. Помимо этого чиновники предлагают ввести обязательное правило для вызова агента. Работник ритуальной службы сможет встретиться с родственниками только в том случае, если они отправят специальную заявку на фирму. Это должно исключить возникновение неприятных моментов, когда агент появляется на пороге дома вместе со «скорой» и полицией.

Помимо этого, обсуждается возможность создания электронных карт кладбищ, чтобы люди могли самостоятельно бронировать место захоронения родственника.

«Зачастую лучшие места на кладбищах продают по завышенным ценам, что противоречит закону», — сказал директор ритуальной IT-компании Павел Сосновый. «Мы провели фотографирование кладбищ Подмосковья с квадрокоптера, чтобы сделать реальную карту местности. Составив реестр таких карт по всей стране, мы сможем исключить коррупционную составляющую при распределении мест на погосте».

Темы: Законотворческая деятельность в России, Налогообложение в России
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 21:46
Гость: На самом деле

отчисления на достойные похороны гораздо логичнее и понятнее чем отчисления на капремонт.
13.11.2017, 21:35
Гость: О Русь, о деревня

"Ни копейки не дам. Помру - это уже ваша проблема, что с моим трупом делать. Пу.сть хоть сто лет валяется где угодно." Короче - после меня хоть потоп
13.11.2017, 21:17
Гость: ВВВ

Аппетит приходит во время еды!
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