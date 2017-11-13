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Россиян предупредили о повышении цен на шампанское

17:45 13.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Игристые вина и шапманское подорожают к Новому году примерно на 10-15%, пишут «Известия».

По данным ритейлеров, подорожание в первую очередь связано с крайне неурожайным годом в Европе и в частности в Шампании — провинции Франции. В текущем году было собрано на 20-25% меньше винограда, чем в предыдущие годы. Поэтому многие производители французских игристых вин и шампанского будут вынуждены повысить цены.

По данным Национальной торговой ассоциации, повышение цен на 10-15 процентов будет связано с традиционным повышенным спросом на алкогольную продукцию в преддверии празднования Нового года. Повышение цен ожидается в массовом и среднем ценовых сегментых. Многое будет зависеть от позиционирования бренда.

«Уходящий 2017 год можно охарактеризовать как год, в который покупатели уже привыкли к новым реалиям. Люди постепенно возвращаются к своим вкусовым привычкам, поэтому можно ждать повышения интереса к дорогим брендам — коньяка, виски и так далее. Цены на данную продукцию также вырастут максимум на 15%», - отметили представители Национальной торговой ассоциации.

Отмечается, что за январь-август 2017 года производство шампанского в России сократилось на 15%. При этом производство крепкого алкоголя растет. По данным ФТС, импорт вин по итогам трех кварталов 2017 года вырос на 56%.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 21:21
Гость: ВВВ

Прокуратура, А-У-У-У! Грабят!
13.11.2017, 21:20
Гость: хапугам

было бы удивление если бы сказали что цены снизятся,но им все мало,они уже не могут остановиться,все хапая и хапая,а нам лапшу всякую на уши,типа возвращения к дорогим брендам,коньякам,да у нас в каждой избе хлещут коньяк,бреди,виски,циники высшей пробы,и еще они удивляются почему народ все больше вспоминает советскую власть
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