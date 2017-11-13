Россиян предупредили о повышении цен на шампанское

Игристые вина и шапманское подорожают к Новому году примерно на 10-15%, пишут «Известия».

По данным ритейлеров, подорожание в первую очередь связано с крайне неурожайным годом в Европе и в частности в Шампании — провинции Франции. В текущем году было собрано на 20-25% меньше винограда, чем в предыдущие годы. Поэтому многие производители французских игристых вин и шампанского будут вынуждены повысить цены.

По данным Национальной торговой ассоциации, повышение цен на 10-15 процентов будет связано с традиционным повышенным спросом на алкогольную продукцию в преддверии празднования Нового года. Повышение цен ожидается в массовом и среднем ценовых сегментых. Многое будет зависеть от позиционирования бренда.

«Уходящий 2017 год можно охарактеризовать как год, в который покупатели уже привыкли к новым реалиям. Люди постепенно возвращаются к своим вкусовым привычкам, поэтому можно ждать повышения интереса к дорогим брендам — коньяка, виски и так далее. Цены на данную продукцию также вырастут максимум на 15%», - отметили представители Национальной торговой ассоциации.

Отмечается, что за январь-август 2017 года производство шампанского в России сократилось на 15%. При этом производство крепкого алкоголя растет. По данным ФТС, импорт вин по итогам трех кварталов 2017 года вырос на 56%.