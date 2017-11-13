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Российские виноделы пообещали не повышать цены перед праздниками

20:08 13.11.2017
Фото с сайта namonitore.ru
Фото с сайта namonitore.ru
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Отечественные производители игристых вин не намерены повышать цены на свою продукцию в преддверии Нового года.

«Не верю в повышение цен. На сегодняшний день в нашей стране нет никаких предпосылок», - сказал ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Он допустил, что подорожать могут импортные вина в случае изменения курса евро. «Если курс не изменится, а цена вырастет, то кто-то, значит, решил подзаработать», - добавил собеседник агентства.

Об отсутствии планов повышения цен на вина сообщили агентству производители Краснодарского края и Дагестана. В Крыму отметили, что к Новому году намерены провести предпраздничные акции, в ходе которых цены на шампанское будут даже снижены.

Впрочем, по словам виноделов, повышение цен все-таки возможно, но только в будущем году. Дело в том, что в Европе неурожай винограда, а отечественные производители частично используют зарубежные виноматериалы. В связи с этим вина могут подорожать на 15-20%.

Ранее о возможном подорожании игристых к вин к Новому году сообщили СМИ со ссылкой на Национальную торговую ассоциацию и Российскую ассоциацию экспертов рынка ретейла. В ФАС пообещали проверить эту информацию.
 

Темы: Россия, Праздники в России и за рубежом, Производство и продажа алкоголя
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13.11.2017, 21:05
Гость: ВВВ

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