Российские виноделы пообещали не повышать цены перед праздниками

Отечественные производители игристых вин не намерены повышать цены на свою продукцию в преддверии Нового года.

«Не верю в повышение цен. На сегодняшний день в нашей стране нет никаких предпосылок», - сказал ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Он допустил, что подорожать могут импортные вина в случае изменения курса евро. «Если курс не изменится, а цена вырастет, то кто-то, значит, решил подзаработать», - добавил собеседник агентства.

Об отсутствии планов повышения цен на вина сообщили агентству производители Краснодарского края и Дагестана. В Крыму отметили, что к Новому году намерены провести предпраздничные акции, в ходе которых цены на шампанское будут даже снижены.

Впрочем, по словам виноделов, повышение цен все-таки возможно, но только в будущем году. Дело в том, что в Европе неурожай винограда, а отечественные производители частично используют зарубежные виноматериалы. В связи с этим вина могут подорожать на 15-20%.

Ранее о возможном подорожании игристых к вин к Новому году сообщили СМИ со ссылкой на Национальную торговую ассоциацию и Российскую ассоциацию экспертов рынка ретейла. В ФАС пообещали проверить эту информацию.

