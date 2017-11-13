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От ЦИК РФ потребовали ответа относительно участия Полонского в выборах

19:08 13.11.2017
Сергей Полонский. Фото из личного аккаунта в Twitter
Сергей Полонский. Фото из личного аккаунта в Twitter
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Адвокат Сергея Полонского Роман Котельников направил на имя Эллы Памфиловой запрос об официальной позиции Центризбиркома России по поводу участия предпринимателя в президентских выборах в 2018 году в качестве кандидата на пост главы государства.

Об этом юрист сообщил в своем Twitter, опубликовав копию запроса. Котельников подчеркнул, что юридические препятствия для участия Полонского в выборах в качестве кандидата отсутствуют.

Адвокат отметил, что суд при вынесении бизнесмену приговора переквалифицировал обвинение на менее тяжкое. Кроме того, юрист добавил, что лицо, освобожденное от наказания, является несудимым.

Ранее Мосгорсуд подтвердил вынесенный судом первой инстанции приговор Полонскому и законность освобождения его от наказания в рамках амнистии. После этого предприниматель объявил о своем намерении баллотироваться в президенты.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Москва, Центризбирком
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 21:24
Гость: С маргинальной кочки зрения скептика

Надо быть просто развеселым дурачком, чтобы вешать на кого-то маргинальные ярлыки, типа "шлюхи, бандиты и патриоты". Интересно, где ты их увидел-патриотов ? Может быть ты считаешь патриотом Зюганова, который обеспечивал всем российским президентам имитацию партийной борьбы кандидатов в президенты ? Ну очень патриотично!
А "шлюхой" по твоим куринным мозгам является не иначе Ксения Собчак, яркая, самостоятельно мыслящая политик? Ну как остановить эту ничего не боящуюся женщину ? Конечно, назвать шлюхой, благо ее муж не может дать тебе по гадостной роже сплетника!
А кто , интересно, "бандит"? Полонский ? Да, Полонский махинатор, жулик , но причем здесь бандитизм ?
13.11.2017, 20:34
Гость: дурдом да и только!

Не уйму ли денег мошенник упёр?
Сидеть за решёткой не должен ли вор?
Прохвосту в содеянном нужно бы каяться,
А он стать главою страны собирается!?
13.11.2017, 20:30
Гость: Skeptik

Очень прикольно, кто такие веселые выборв организует!
Неужели гарант
Шлюхи, бандиты и патриоты в одном котле
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