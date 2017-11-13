От ЦИК РФ потребовали ответа относительно участия Полонского в выборах

Адвокат Сергея Полонского Роман Котельников направил на имя Эллы Памфиловой запрос об официальной позиции Центризбиркома России по поводу участия предпринимателя в президентских выборах в 2018 году в качестве кандидата на пост главы государства.

Об этом юрист сообщил в своем Twitter, опубликовав копию запроса. Котельников подчеркнул, что юридические препятствия для участия Полонского в выборах в качестве кандидата отсутствуют.

Адвокат отметил, что суд при вынесении бизнесмену приговора переквалифицировал обвинение на менее тяжкое. Кроме того, юрист добавил, что лицо, освобожденное от наказания, является несудимым.

Ранее Мосгорсуд подтвердил вынесенный судом первой инстанции приговор Полонскому и законность освобождения его от наказания в рамках амнистии. После этого предприниматель объявил о своем намерении баллотироваться в президенты.

