]]> ]]>
Главная В России Новости

Кремль задумался о переносе послания Федеральному собранию на февраль

08:41 13.11.2017
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
Материалы по теме:

В Кремле обсуждается перенос президентского послания Федеральному собранию с декабря 2017 года на февраль 2018 года. По словам неназванных источников РБК, близких к администрации президента, вероятность такого развития событий очень высокая.

Если решение будет принято, то это станет первым в истории России случаем, когда президент выступит перед парламентом не в текущем году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть перенос послания.

Одновременно, как рассказали источники РБК, в Кремле обсуждаются сценарии выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Базовая концепция, по словам собеседников издания, заключается в том, чтобы объявить о выдвижении после того, как Совет Федерации назначит выборы. Верхняя палата парламента должна сделать это не позднее 17 декабря.

Источники предполагают, что объявление о выдвижении Путина может быть сделано как в конце декабря 2017 года, так и в начале января 2018-го. «Можно, например, объявить о намерении идти на выборы во время поездки в регион, где соответствующий вопрос задаст рабочий, или же организовать специальное масштабное мероприятие с участием известных людей», — рассказал неназванный федеральный чиновник.

С 2012 года Владимир Путин традиционно обращается с посланием к Федеральному собранию в декабре. Президентские выборы, как ожидается, пройдут 18 марта 2018 года, они приурочены к четвертой годовщине вхождения Крыма в состав России.

О своем намерении баллотироваться уже заявили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко») и телеведущая Ксения Собчак.

Оппозиционер Алексей Навальный ведет предвыборную кампанию с 2016 года, но в мае 2017 года вступил в силу второй приговор по делу «Кировлеса» против политика. Этот приговор по закону запрещает ему выдвигаться на выборах президента.

Темы: Россия, Совет Федерации ФС РФ, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.11.2017, 15:55
Гость: Пивасик

Но на 2/3 дорогого Леонида Ильича тянет.
13.11.2017, 13:53
Гость: "Цыганочка

с выходом" к выборам-2018 продолжается.
Массовик-затейник из Дрездена в ударе!
13.11.2017, 13:16
Гость: Анекдот

— У вас иконки есть?
— Нет.
— А свечи?
— Тоже нет.
— А лампадки?
— Молодой человек, это администрация Президента! У нас нет ничего святого!!
Все комментарии (14)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.