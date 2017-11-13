Путин признал восстановленными отношения с Турцией

Президент России Владимир Путин считает, что отношения между Москвой и Анкарой практически полностью восстановлены. Об этом он заявил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

Российский лидер отметил значительный рост товарооборота между странами, а также взаимодействие по многим вопросам, включая ситуацию в Сирии. По его словам, оперативное обсуждение Москвой и Анкарой текущих проблем дает положительный эффект.

Эрдоган, в свою очередь, обратил внимание на развитие «с каждым днем» двусторонних отношений в военной, политической и торговой сферах и частые контакты на высшем уровне.

Отношения между Москвой и Анкарой резко обострились после того как в 2015 году турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик во время операции в Сирии. Их постепенное налаживание началось после того президент Турции принес официальные извинения.

