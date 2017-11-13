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Путин признал восстановленными отношения с Турцией

18:33 13.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент России Владимир Путин считает, что отношения между Москвой и Анкарой практически полностью восстановлены. Об этом он заявил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

Российский лидер отметил значительный рост товарооборота между странами, а также взаимодействие по многим вопросам, включая ситуацию в Сирии. По его словам, оперативное обсуждение Москвой и Анкарой текущих проблем дает положительный эффект.

Эрдоган, в свою очередь, обратил внимание на развитие «с каждым днем» двусторонних отношений в военной, политической и торговой сферах и частые контакты на высшем уровне.

Отношения между Москвой и Анкарой резко обострились после того как в 2015 году турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик во время операции в Сирии. Их постепенное налаживание началось после того президент Турции принес официальные извинения.
 

Темы: Россия, Турция, Международные отношения, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 21:12
Гость: Од....

Так с перепугу это,главное громче завопить ,а потом "в зеркальное отражение"сквозануть и затаится,опыт имеется.Короче все "в смятку":самолеты,помидоры,Крым с российским флотом и турецкими портами,турецкими войсками в Сирии,......Короче ,снова в отношениях.
13.11.2017, 21:03
Гость: сл

Его уже 15 лет "друзья и партнеры"из ЕС регулярно "кидают",а он в ответ "поет":"о здравом смысле и благоразумии",явно возраст и накопившаяся усталось,человек-то живой,не камень.Земляк его питерский,Самодержец Российский, Петр Первый ещё предупреждал: "...,турку не верь!",но в ответ только втянутый носом воздух,начальник сегодня в России главный,ничего "не попишешь".
13.11.2017, 21:02
Гость: Парацельс

Они теперь одной верёвкой связаны,
стали оба-два скалолазами....)))))
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