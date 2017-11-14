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Бизнесмен Полонский пообещал построить в Крыму «город без виз»

20:45 14.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Предприниматель Сергей Полонский, решивший баллотироваться на пост президента России, намерен построить в Крыму «город третьего тысячелетия». Об этом он заявил на презентации своей предвыборной программы.

По словам Полонского, город будет принадлежать не России, а всему миру. По замыслу бизнесмена, для въезда в этот город визы будут не нужны, поскольку каждое государство в нем получит свой участок. «Это будет международная территория, надстрановая», - цитирует Полонского RNS.

Полонский также рассказал, что его штаб обдумывает возможность создания собственной партии. На предстоящих выборах он рассчитывает на поддержку «Партии Роста». В аппарате объединения заявили, что пока никаких консультаций на эту тему с бизнесменов не ведут.

Полонский не уверен в своей победен на выборах в марте 2018 года но рассчитывает занять второе место. Он также планирует выставить свою кандидатуру на ледующие президентские выборы в 2024 году.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Крым, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 00:52
Гость: А чё?

бы ему не озаботиться заранее и не построить на Колыме приличную зону, чтобы потом не маяться и не скулить по баракам. Переиначивая Задорнова - тупой народ буржуи, не могут вовремя заглянуть в будущее.
15.11.2017, 00:25
Гость: Остолоп

"каждое государство в нем получит свой участок. «Это будет международная территория, надстрановая», - цитирует Полонского RNS."
И чтоб каждой твари - по паре. Полонский ковчег? Или Вавилонская башня?
14.11.2017, 23:51
Гость: ВВВ

Плонскому нельзя верить. У него лицо сумашедшего.
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