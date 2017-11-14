Бизнесмен Полонский пообещал построить в Крыму «город без виз»

Предприниматель Сергей Полонский, решивший баллотироваться на пост президента России, намерен построить в Крыму «город третьего тысячелетия». Об этом он заявил на презентации своей предвыборной программы.

По словам Полонского, город будет принадлежать не России, а всему миру. По замыслу бизнесмена, для въезда в этот город визы будут не нужны, поскольку каждое государство в нем получит свой участок. «Это будет международная территория, надстрановая», - цитирует Полонского RNS.

Полонский также рассказал, что его штаб обдумывает возможность создания собственной партии. На предстоящих выборах он рассчитывает на поддержку «Партии Роста». В аппарате объединения заявили, что пока никаких консультаций на эту тему с бизнесменов не ведут.

Полонский не уверен в своей победен на выборах в марте 2018 года но рассчитывает занять второе место. Он также планирует выставить свою кандидатуру на ледующие президентские выборы в 2024 году.

