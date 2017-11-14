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Бывший губернатор Белых вступил в брак в СИЗО

19:45 14.11.2017
Никита Белых. Фото с сайта kirovreg.ru
Никита Белых. Фото с сайта kirovreg.ru
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Экс-глава Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, женился в СИЗО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова.

«Мой подзащитный сегодня женился на своей невесте. Их можно поздравить», - цитирует агентство юриста.

Избранницей Белых является Екатерина Рейферт, которая проходит в качестве свидетеля по его делу. Предложение ей экс-губернатор сделал около месяца назад в ходе заседания в Пресненском суде Москвы.

Белых был задержан в июне прошлого года с поличным в одном из ресторанов столицы. Ему предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму в 600 тысяч евро. Виновным себя он не признает.

Темы: Россия, Москва, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 04:31
Гость: Евгений В

Трудовой народ России, бедняки и, тем более, нищие России о такой жизни, как живет большинство "знатных" уголовников под арестом или уже на отсидке, даже помечтать о такой жизни не могут.
15.11.2017, 02:50
Гость: Остолоп

"Бывший губернатор Белых вступил в брак в СИЗО"
Не зарекайся от сумы, тюрьмы и... брака в тюрьме!
Как говорится: всюду жизнь!
Во время регистрации брака, на вопрос сотрудницы ЗАГСа: "Является ли Ваше желание вступить в брак искренним, свободным и хорошо обдуманным?", бывший губернатор бодро ответил: "Век воли не видать!".
14.11.2017, 22:46
Гость: Algol - да не.........

Он просто в чем то разочаровался.....
Если уж воровать, то надо не переоценивать себя...
))))))))))
А есши своровал........тогда к президнту под крыло.........
Но в этом случае ..ворованные деньги не твои....
тебе максимум 3 -шка в п-44 из 80-х
)))))))))))))))
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