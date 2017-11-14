"Бывший губернатор Белых вступил в брак в СИЗО"

Экс-глава Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, женился в СИЗО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова.

«Мой подзащитный сегодня женился на своей невесте. Их можно поздравить», - цитирует агентство юриста.

Избранницей Белых является Екатерина Рейферт, которая проходит в качестве свидетеля по его делу. Предложение ей экс-губернатор сделал около месяца назад в ходе заседания в Пресненском суде Москвы.

Белых был задержан в июне прошлого года с поличным в одном из ресторанов столицы. Ему предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму в 600 тысяч евро. Виновным себя он не признает.