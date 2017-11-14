Российские СМИ признают иноагентами, если их финансируют из-за рубежа

Российские средства массовой информации могут быть признаны иностранными агентами по новому закону, если они получают деньги из-за рубежа. Так трактует нормы предлагаемых поправок глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, передает ТАСС.

На прямой вопрос о том, будут ли действовать предлагаемые поправки на российские СМИ он ответил: «Можно так сказать».

При этом ранее вице-спикер Думы Петр Толстой заявлял, что обязательным критерием признания иностранным агентом является регистрация за рубежом. Затем он уточнил свою позицию в комментарии «Интерфаксу»: «Иностранные и российские СМИ [могут быть признаны иностранными агентами] в том случае, если они финансируются напрямую».

15 ноября Госдума планирует сразу в трех чтениях принять закон, который позволит признавать иностранными агентами зарубежные СМИ и СМИ с зарубежным финансированием.

Законопроект станет ответом на требование Минюста США зарегистрировать российский государственный телеканал RT в качестве иностранного агента.

Как американский, так и российский законы требуют от иностранных агентов маркировать свою продукцию соответствующим образом.

В качестве примеров СМИ, которые могут попасть под действие российского закона назывались CNN, Deutsche Welle, «Голос Америки» и Радио «Свобода».