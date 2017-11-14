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Российские СМИ признают иноагентами, если их финансируют из-за рубежа

16:02 14.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российские средства массовой информации могут быть признаны иностранными агентами по новому закону, если они получают деньги из-за рубежа. Так трактует нормы предлагаемых поправок глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, передает ТАСС.

На прямой вопрос о том, будут ли действовать предлагаемые поправки на российские СМИ он ответил: «Можно так сказать».

При этом ранее вице-спикер Думы Петр Толстой заявлял, что обязательным критерием признания иностранным агентом является регистрация за рубежом. Затем он уточнил свою позицию в комментарии «Интерфаксу»: «Иностранные и российские СМИ [могут быть признаны иностранными агентами] в том случае, если они финансируются напрямую».

15 ноября Госдума планирует сразу в трех чтениях принять закон, который позволит признавать иностранными агентами зарубежные СМИ и СМИ с зарубежным финансированием.

Законопроект станет ответом на требование Минюста США зарегистрировать российский государственный телеканал RT в качестве иностранного агента.
Как американский, так и российский законы требуют от иностранных агентов маркировать свою продукцию соответствующим образом.

В качестве примеров СМИ, которые могут попасть под действие российского закона назывались CNN, Deutsche Welle, «Голос Америки» и Радио «Свобода».

Темы: Законотворческая деятельность в России, Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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14.11.2017, 17:33
Гость: А сейчас

они чьи агенты? ЦРУ? Что не понятно, чьи СМИ у нас были до сих пор, для того чтобы это осознать понадобилось избирать Трампа?
14.11.2017, 16:58
Гость: gvozd

это надо было делать Сразу.
исключение т.н. СМИ из закона, когда они Открыто занимаются антигосударственной пропагандой получая деньги от цру, было совершенно противоестественным.
14.11.2017, 16:49
Гость: Лиза

Да... Америка не дается так запросто ...., то есть  не так как в России - СМИ И ТВ- привыкли безнаказанно  обгаживать ( мягко сказано) СОВЕТСКОЕ прошлое....
Кстати, разве при  СССР , который так обгаживается   российской пропагандой, Америка так разговаривала?
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