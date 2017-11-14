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В Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана

10:25 14.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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В Сочи завершилась встреча российского президента Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры глав двух государств длились чуть более четырех часов.

Как сообщают «Известия», на встрече президент России Владимир Путин отметил успехи обеих стран в борьбе с террористами в Сирии. Главы государств обсудили строительство АЭС в Турции. Росатом должен начать практическую стадию реализации проекта. Запуск первого реактора запланирован на 2023 год. Эрдоган, в свою очередь, пригласил российского лидера на заливку фундамента АЭС «Аккую».

"Наши контакты продолжались и продолжаются относительно устранения всех имеющихся проблем… В прошлом месяце в Казани завершила работу межправительственная комиссия, и мы с удовлетворением узнали, что в ходе этого совещания было достигнуто решение об облегчении ввоза таких товаров в РФ, как баклажаны, помидоры, гранаты и другие сельскохозяйственные культуры. Мы желаем, чтобы все остальные ограничения также были сняты", —сказал турецкий лидер.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган "провели ревизию двусторонних отношений", а затем в расширенном составе говорили о Сирии.

Путин в свою очередь сообщил о решении возобновить ввоз целого ряда продуктов из Турции. Кроме того, турецкий лидер заявил, что Анкара придает особое значение совместным усилиям с Россией в оборонной промышленности.

Ранее Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию. Эрдоган на встрече с российским лидером заявил, что хочет скорейшей реализации достигнутых соглашений.

Темы: Россия, Турция, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.11.2017, 12:02
Гость: Россиянин

Трамп не принимает.
14.11.2017, 11:50
Гость: Skeptik

Гарант - специалист по международной игре в поддавки!
Коопреативу озеро досталась роль "Международные дела"
Но он ее проваливает по всем статьям.
В экономику его вообше не пускают
финансами знаимаются другие.

ТОЛЬКО УРАИНСИ СЧИТАЮТ ЕГО ДИКТАТОРОМ
14.11.2017, 11:25
Гость: В агентство "Русский Взгляд".

пробрались фотографы-вредители. Принижают роль и значение нашего лидера в укреплении Российско-Турецкого сотрудничества.
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