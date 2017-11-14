В Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи завершилась встреча российского президента Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры глав двух государств длились чуть более четырех часов.

Как сообщают «Известия», на встрече президент России Владимир Путин отметил успехи обеих стран в борьбе с террористами в Сирии. Главы государств обсудили строительство АЭС в Турции. Росатом должен начать практическую стадию реализации проекта. Запуск первого реактора запланирован на 2023 год. Эрдоган, в свою очередь, пригласил российского лидера на заливку фундамента АЭС «Аккую».

"Наши контакты продолжались и продолжаются относительно устранения всех имеющихся проблем… В прошлом месяце в Казани завершила работу межправительственная комиссия, и мы с удовлетворением узнали, что в ходе этого совещания было достигнуто решение об облегчении ввоза таких товаров в РФ, как баклажаны, помидоры, гранаты и другие сельскохозяйственные культуры. Мы желаем, чтобы все остальные ограничения также были сняты", —сказал турецкий лидер.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган "провели ревизию двусторонних отношений", а затем в расширенном составе говорили о Сирии.

Путин в свою очередь сообщил о решении возобновить ввоз целого ряда продуктов из Турции. Кроме того, турецкий лидер заявил, что Анкара придает особое значение совместным усилиям с Россией в оборонной промышленности.

Ранее Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию. Эрдоган на встрече с российским лидером заявил, что хочет скорейшей реализации достигнутых соглашений.