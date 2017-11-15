Виновнице ДТП с «пьяным мальчиком» вынесли приговор

В Подмосковье суд вынес вердикт по делу о резонансном ДТП с «пьяным мальчиком». Сбившая насмерть шестилетнего ребенка Ольга Алисова приговорена к трем годам лишения свободы, сообщает РИА «Новости».

Отбывать наказание Алисовой предстоит в колонии-поселении. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу. У женщины есть 10 дней на его обжалование.

Выступая с последним словом, Алисова не признала себя виновной. Она просила суд об условном наказании, а также об отсрочке исполнения приговора до тех пор, пока ее дочь не достигнет 14-летнего возраста, пишет «Газета.ру».

ДТП, в котором погиб ребенок, произошло в апреле в Балашихе. Особый резонанс ему придало то, что эксперт обнаружил 2,7 промилле алкоголя в крови сбитого мальчика. Повторная экспертиза показала, что ребенок был трезв, а первоначальные выводы объяснили тем, что судмедэксперт умышленно занес в отобранную для анализа кровь спиртообразующую флору. В отношении него возбуждено уголовное дело.

