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Виновнице ДТП с «пьяным мальчиком» вынесли приговор

18:27 15.11.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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В Подмосковье суд вынес вердикт по делу о резонансном ДТП с «пьяным мальчиком». Сбившая насмерть шестилетнего ребенка Ольга Алисова приговорена к трем годам лишения свободы, сообщает РИА «Новости».

Отбывать наказание Алисовой предстоит в колонии-поселении. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу. У женщины есть 10 дней на его обжалование.

Выступая с последним словом, Алисова не признала себя виновной. Она просила суд об условном наказании, а также об отсрочке исполнения приговора до тех пор, пока ее дочь не достигнет 14-летнего возраста, пишет «Газета.ру».

ДТП, в котором погиб ребенок, произошло в апреле в Балашихе. Особый резонанс ему придало то, что эксперт обнаружил 2,7 промилле алкоголя в крови сбитого мальчика. Повторная экспертиза показала, что ребенок был трезв, а первоначальные выводы объяснили тем, что судмедэксперт умышленно занес в отобранную для анализа кровь спиртообразующую флору. В отношении него возбуждено уголовное дело.
 

Темы: Россия, Московская область, ДТП, Дети
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 00:48
Гость: Carlos

10... Может, больше...
15.11.2017, 23:45
Гость: Юляша

Не надо путать умышленное убийство,за которое и 20 лет было бы мало,и НЕСЧАСТЬЕ,случайность,это может случиться в любой момент с ЛЮБЫМ водителем...не дай Бог.
15.11.2017, 23:42
Гость: Вера

Так ее через пару месяцев под амнистию выпустят,единственное,что ее напрягает- это выплата компенсации родителям погибшего.Если бы не СМИ она бы выкрутилась, а так промили подвели.
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