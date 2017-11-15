В Госдуме предложили сделать сим-карты аналогом паспорта

Депутаты Госдумы РФ прелагают сделать телефонные SIM-карты полноценными идентификаторами личности гражданина, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета по финансовому рынку Анаталия Аксакова.

По данным издания, соответствующие изменения предлагается внести в ряд действующих законов: «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Для работы данного проекта будет необходимо создать специальный реестр SIM-карт, за которым будет жесткий надзор во избежание мошенничеств.

«Сейчас контроль за продаваемыми SIM-картами довольно слаб, в случае его ужесточения SIM-карты смогут стать полноценными идентификаторами личности. В таком случае не придется постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность», - рассказал Аксаков.

Отмечается, что при этом количество продаваемых одному человеку SIM-карт не будет ограничиваться. Каждая симка будет полноценным идентификатором, а вот передача приобретенных SIM-карт третьим лицам будет запрещена. На ребенка любого возраста родители смогут оформить симку по аналогии с загранпаспортом.

МТС и «Мегафон» в целом поддерживают данную инициативу. Представители этих компаний заявили, что SIM-карта с номером телефона является надежным инструментом идентификации физических лиц для дистанционного доступа к финансовым и государственным услугам.

А вот представители «Билайна» настроены скептически. Там считают, что данная инициатива «нуждается во всестороннем изучении», в особенности с точки зрения IT-безопасности. В компании отметили, что идентификаторы личности выдаются государственными органами, которые имеют полномочия и доступ к соответствующим информационным системам, что позволяет исключить возможность ложной идентификации.

Эксперты по IT-безопасности также неоднозначно относятся к данной идее. Они напоминают, что сейчас сим-карты нередко дублируют мошенники. «Для минимизации этого риска необходимо будет выдавать SIM-карты под наздором государства и с большим контролем. Фактически выдачу SIM-карт должно будет осуществлять государство, а не сотовые операторы», - резюмируют они.

Если SIM-карта станет идентификатором человека, прежде всего необходимо понимать, что ответственность ее держателя существенно вырастет. Соответственно, для реализации предложения нужно максимально обезопасить россиян. В том числе необходимо ужесточить правила выдачи SIM-карты, чтобы мошенники не смогли изготовить ее дубликат.