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Госдума одобрила признание СМИ иностранными агентами

12:37 15.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты Государственной думы единогласно одобрили поправки, которые позволят признавать зарубежные СМИ иностранными агентами. 15 ноября во втором чтении за законопроект проголосовали все 411 депутатов, присутствовавших на заседании.

Вице-спикер Думы Петр Толстой перед голосованием напомнил, что эти поправки — ответная и вынужденная мера, так как в США от российского канала RT потребовали получить статус иностранного агента.

На свободе слова новый законопроект, по мнению Толстого, никак не скажется.

Третье чтение законопроекта запланировано на вторую половину дня 15 ноября.

Поддержанный во втором чтении законопроект позволит Минюсту признать иностранным СМИ любую «структуру», которая находится за границей и распространяет информацию. Эта формулировка распространяется в том числе на обычные сайты и соцсети.

Если такая «структура» при этом получает деньги от иностранных источников, то Минюст сможет объявить ее иностранным агентом. Никаких дополнительных критериев отбора в законе нет, глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что Минюст сам выработает принцип отбора иностранных агентов.

13 ноября RT подал в Минюст США документы о регистрации в качестве иностранного агента. Представители канала не указали, на чьи деньги они работают, сославшись на то, что конечный бенефициар им неизвестен.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, СМИ и журналистика, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 16:50
Гость: Патриот России

Надо запретить все СМИ, кроме Кисель ТВ!
15.11.2017, 16:24
Гость: Иноагентов

жрущих зеленую погань
15.11.2017, 15:43
Гость: >>

Предлагаю повысить ставки в этой внешнеполитической игре с США и принять закон о переводе всех "иностранных агентов" в статус "иностранных заключенных".
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