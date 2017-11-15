Игорь Сечин второй раз не пришел на суд по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вновь не появился на заседании суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. По словам судьи Ларисы Семеновой, чиновнику направили повестку почтой, по и-мейл и факсом.

Отмечается, что повестка, доставленная в отделение почты, так и остается невостребованной. В то же время электронное уведомление было получено, но кто именно прочитал письмо – неизвестно.

Помимо Сечина, в суд не явились сотрудники Федеральной службы безопасности Калиниченко и Селютин. На их допросе также настаивает сторона защиты. Оба силовика, со слов судьи, в данный момент находятся в служебной командировке.

Ранее адвокаты Улюкаева сообщали, что рассмотрение дела планируется завершить до конца 2017 года. Если эта информация подтвердится, то сотрудники ФСБ показания дать не успеют, передает «Медуза».

Игорь Сечин был первый раз вызван повесткой на заседание суда по делу Алексея Улюкаева 13 ноября. В суд глава «Роснефти» не явился.

Пресс-служба нефтяной компании объявила, что Сечин повестку не получил. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 13 ноября Сечин участвовал в российско-турецких переговорах в Сочи.

Суд объявил, что повторно направил Сечину повестку, ожидалось, что глава «Роснефти» придет на заседание 15 ноября.

Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве у Игоря Сечина взятки в два миллиона долларов за подготовку положительного заключения на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Улюкаев свою вину отрицает.