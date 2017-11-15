РЖД запустили первые пассажирские поезда в обход Украины

РЖД запускают первые пассажирские поезда по железной дороге в обход Украины, сообщает РИА Новости.

Первыми в обход Украины пойдут поезда, следующие из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, а также двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно. Максимальная скорость движения поездов составит 140 км/час. Ожидается, что загрузка направлений в летний период составит до 190 поездов в сутки.

Строительство двухпутной электрифицированной линии на участке Журавка-Миллерово началось в 2014 году, строительство обошлось в 56 млрд рублей. Прокладка путей была завершена в августе текущего года. Новая железная дорога длиной 137 км полностью проходит по территории России.

Ранее сообщалось, что запуск пассажирских поездов в обход Украины будет запущен в два этапа: сначала будут переключены те составы, у которых нет промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

Отмечается, что по «старому» участку железной дороги курсировала 61 пара пассажирских поездов дальнего следования.