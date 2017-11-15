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РЖД запустили первые пассажирские поезда в обход Украины

10:34 15.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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РЖД запускают первые пассажирские поезда по железной дороге в обход Украины, сообщает РИА Новости.

Первыми в обход Украины пойдут поезда, следующие из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, а также двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно. Максимальная скорость движения поездов составит 140 км/час. Ожидается, что загрузка направлений в летний период составит до 190 поездов в сутки.

Строительство двухпутной электрифицированной линии на участке Журавка-Миллерово началось в 2014 году, строительство обошлось в 56 млрд рублей. Прокладка путей была завершена в августе текущего года. Новая железная дорога длиной 137 км полностью проходит по территории России.

Ранее сообщалось, что запуск пассажирских поездов в обход Украины будет запущен в два этапа: сначала будут переключены те составы, у которых нет промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

Отмечается, что по «старому» участку железной дороги курсировала 61 пара пассажирских поездов дальнего следования.

Темы: Россия, Железнодорожный транспорт в России, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 16:46
Гость: ВВВ

Ну, откроют, и что? Ты, может даже богаче станешь. Будешь туда-сюда с одного берега на другой товар возить. Купил за рубль, продал - за два? Это, конечно, самое то, мосты в никуда строить, в стране где на операцию ребёнку по-миру с протянутой рукой деньги собирают... Про стариков и говорить не хочу! Отработанный, по вашим фашистским понятия материал!
...
15.11.2017, 16:37
Гость: Серёга

Ты бы хоть на карту посмотрел, чудо...
Всё правильно - мы построили обходной путь примерно 137 км. Он заменяет собой примерно 125км старого пути, в состав которого входят те самые 26км, о которых ты плачешь.
В итоге из Журавки в Миллерово мы едем примерно на 10км больше, зато безопаснее.
Иди в школу - навёрстывай географию и математику.
15.11.2017, 16:36
Гость: Ладно уговорил

Ври ты один. Украина и Казахстан на "глобусе Украины", наверное рядом находятся.
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