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Россияне могут остаться без бразильского мяса

21:04 15.11.2017
Фото с сайта freepik.com
Фото с сайта freepik.com
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Поставки говядины и свинины из Бразилии в Россию находятся под угрозой запрета. В мясе обнаружена опасная для здоровья человека пищевая добавка.

Речь идет о рактопамине – кормовой добавке для наращивания мышечной массы. Предполагается, что она может содержаться в продукции четырех бразильских поставщиков мяса.

Сейчас информация о наличии добавки проверяется научными учреждениями. Если она подтвердится, Россельхознадзор введет запрет на ввоз такого мяса на российский рынок, передает «Интерфакс».

Рактопамин может вызывать тахикардию и другие сердечные заболевания, дрожание рук, головную боль, мышечные спазмы, повышение артериального давления. Использование этой добавки запрещено в 160 странах мира, включая государства ЕС. В то же время около трех десятков стран, в числе которых США, Мексика, Канада и другие, считают ее использование в животноводстве безопасным для человека.
 

Темы: Россия, Бразилия, Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 01:48
Гость: ну это ерунда

мясо найдём другое - рыбу будем есть
16.11.2017, 01:40
Гость: алекс л- европейцу

А во Флориде!
Ни выпить , ни закусить!
/все в кавычках!/Завтракаю там водой!
А, обед и ужин-только уже дома в России!
Даже в аирбасе-не могу!Фуфло дают! Правда кому-как!
16.11.2017, 01:27
Гость: алекс л

В Крыму ловил сам! и тут же готовил!
ну не сам, а с помощью местных татар!отменные мужики!
А уж на Кольском-тебе не видать! и семга и крабы... отдыхаешь!
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