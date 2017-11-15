Россияне могут остаться без бразильского мяса

Поставки говядины и свинины из Бразилии в Россию находятся под угрозой запрета. В мясе обнаружена опасная для здоровья человека пищевая добавка.

Речь идет о рактопамине – кормовой добавке для наращивания мышечной массы. Предполагается, что она может содержаться в продукции четырех бразильских поставщиков мяса.

Сейчас информация о наличии добавки проверяется научными учреждениями. Если она подтвердится, Россельхознадзор введет запрет на ввоз такого мяса на российский рынок, передает «Интерфакс».

Рактопамин может вызывать тахикардию и другие сердечные заболевания, дрожание рук, головную боль, мышечные спазмы, повышение артериального давления. Использование этой добавки запрещено в 160 странах мира, включая государства ЕС. В то же время около трех десятков стран, в числе которых США, Мексика, Канада и другие, считают ее использование в животноводстве безопасным для человека.

