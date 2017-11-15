]]> ]]>
Главная В России Новости

В России изменится внешний вид сигаретных пачек

10:25 15.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Российские табачные фабрики с 15 ноября начали выпускать сигаретные пачки в новом дизайне, соответствующем требованиями Таможенного союза, сообщает ТАСС.

На новых пачках изображения, предупреждающие о вреде курения, наносятся с двух сторон, а не с одной, как на пачках старого образца. Размер изображений должен быть не менее 50% от площади пачки.

На пачки по новым правилам запрещено наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания (например, фруктами).

Также запрещается использовать на пачках слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и другие, чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде таких табачных изделий.

На боковой части упаковки новых пачек сигарет будет размещена надпись: «Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества». Надпись должна занимать не менее 17% всей площади боковой стороны.

Сигареты в пачках старого образца, произведенные до 15 ноября, останутся в продаже.

Темы: Борьба с курением в России, Законотворческая деятельность в России, Табачная промышленность
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2017, 12:02
Гость: Российские табачные фабрики ?

Вы уж сразу о хозяевах этих фабрик расскажите! Не "российские" хозяева,иностраннные. Так,что господа курилки,вы гробя свое здоровье очень эффективно поддерживаете западных мультимиллионеров.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.