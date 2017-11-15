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Утвержден порядок принесения присяги гражданина России

19:04 15.11.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин своим указом утвердил порядок принесения присяги гражданина РФ.

В соответствии с документом, лицо, вступающее в гражданство России, должно произнести текст присяги перед государственным флагом РФ, а затем собственноручно вписать в бланк свои фамилию, имя и отчество, а также поставить дату и подпись, передает ТАСС.

В тексте указа отмечено, что присяга может быть принесена в помещениях диппредставительств и консульств РФ, территориальных органов МВД и других госорганов. Кроме того, церемония может проводиться в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, а также у братских могил воинов, которые погибли за свободу и независимость России.

Закон, обязывающий приносить присягу при получении российского гражданства был принят и подписан президентом в середине лета.
  

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 00:46
Гость: Юридически неправильный заголовок

Юоидически у нас всё Федеральное. У нас Федерация. Присяга будет приноситься Федерации.
15.11.2017, 22:45
Гость: ВВВ

А за новорождённых кто будет присягу приносить?
15.11.2017, 21:48
Гость: ДМБ

— А я тогда присягу принимать не буду!
— Эх, дружок, молод ты… Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя! Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова.
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