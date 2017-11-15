Утвержден порядок принесения присяги гражданина России

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил порядок принесения присяги гражданина РФ.

В соответствии с документом, лицо, вступающее в гражданство России, должно произнести текст присяги перед государственным флагом РФ, а затем собственноручно вписать в бланк свои фамилию, имя и отчество, а также поставить дату и подпись, передает ТАСС.

В тексте указа отмечено, что присяга может быть принесена в помещениях диппредставительств и консульств РФ, территориальных органов МВД и других госорганов. Кроме того, церемония может проводиться в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, а также у братских могил воинов, которые погибли за свободу и независимость России.

Закон, обязывающий приносить присягу при получении российского гражданства был принят и подписан президентом в середине лета.

