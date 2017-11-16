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В ГД предложили направить найденные у Захарченко деньги на выплаты военным

14:25 16.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Зампред комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая (КПРФ) предложила направить 9 миллиардов рублей, конфискованных у скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, на финансирование размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий военнослужащих и приравненных к ним лиц, пишет РИА Новости.

Госдума в четверг рассматривала во втором чтении законопроект, который сохраняет на 2018 год размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий военнослужащих и приравненных к ним лиц, на уровне 72,23%. К данному проекту Савицкая внесла поправку, которая увеличивает данный показатель до 73,1 %.

"Сейчас идет процесс перевода 9 миллиардов рублей, которые нашли у господина Захарченко, бывшего полковника, и прокуратура подала требование передать эти средства в федеральный бюджет. И я считаю, будет правильно средства, которые нажиты непонятным путем, направить на финансирование этой поправки", — заявила Савицкая на пленарном заседании Госдумы.

Первый зампред комитета Андрей Красов пояснил, что данная поправка была отклонена, однако также было принято решение "вернуться к рассмотрению повышения понижающего коэффициента при исполнении бюджета в 2018 году".

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 20:09
Гость: путник

Список огласить?
16.11.2017, 19:03
Гость: Такие деньги

нужно направлять обездоленным , например в детские дома или хосписы.
16.11.2017, 17:13
Гость: Цитата

Военные пенсионеры, продолжающие работать после отставки, получают право на вторую - гражданскую - пенсию по линии Пенсионного фонда РФ.
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