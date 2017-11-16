Госдума одобрила возврат налога на движимое имущество организаций

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих, в числе прочего, возврат налога на движимое имущество организаций.

Ставку налога на движимое имущество будут устанавливать регионы, но она не может превышать 1,1%.

При этом субъекты РФ могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы вплоть до полного освобождения такого имущества от налогообложения. О сохранении таких льгот уже объявили власти Ивановской области и Санкт-Петербурга.

Налог на движимое имущество (автомобили, станки, оборудование и другую технику) взимался в России до 2012 года. Поступления от этого налога шли в региональные бюджеты. В 2012 году на федеральном уровне было принято решение освободить организации от уплаты этого налога для того, чтобы они могли провести модернизацию оборудования.

В 2016 году право применять льготу по налогу на движимое имущество передали регионам. Большинство субъектов федерации, писал «Коммерсант», приняли решение действие льготы остановить.

В 2016 году, по данным ФНС, организации за счет льготы по налогу на недвижимость сэкономили в общей сложности 164 миллиарда рублей.