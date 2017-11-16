В Крыму вынесен приговор украинскому диверсанту

Суд Севастополя вынес вердикт по делу сотрудника украинских спецслужб Дмитрия Штыбликова.

Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 200 тысяч рублей. В заключении он проведет четыре года, поскольку суд учел то, что мужчина находился год под арестом, передает «Интерфакс».

Представитель суда рассказал агентству, что дело Штыбликова рассматривалось в особом порядке. Осужденный полностью признал свою вину.

Штыбликов и еще двое украинских диверсантов были задержаны в ноябре прошлого года. По данным ФСБ, они являются сотрудниками главного разведуправления Минобороны Украины. В Киеве это отрицают. У задержанных были изъяты взрывчатка, оружие, боеприпасы и карты-схемы предполагаемых объектов диверсий.

