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Спасательные катера-вездеходы впервые выйдут на Москву-реку зимой

12:29 16.11.2017
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru
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Спасатели на катерах-вездеходах начнут патрулировать места зимней рыбалки на Москве-реке, сообщается на официальном сайте мэрии столицы.

Как говорится в сообщении, в распоряжении спасателей поступили современные суда на воздушных подушках «Славир-9» и «Славир-6». Отмечается, что новые вездеходы способны передвигаться не только по гладкому, но и по колотому льду.

Катера могут работать при температуре до минус 35 градусов и способны развивать скорость до 70 км/час. Салон вмещает от 6 до 9 человек.

Спасатели будут патрулировать акваторию Москвы-реки, а также другие столичные водоемы. Вездеходы оснащены всем необходимым оборудованием и средствами для оказания первой помощи.

Всего патрулировать московские водоемы этой зимой будет 21 спасательный катер на воздушной подушке, 16 из них не являются вездеходами. 

Темы: Москва, Москва-река, Технологии и решения
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