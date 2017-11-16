Спасательные катера-вездеходы впервые выйдут на Москву-реку зимой

Спасатели на катерах-вездеходах начнут патрулировать места зимней рыбалки на Москве-реке, сообщается на официальном сайте мэрии столицы.

Как говорится в сообщении, в распоряжении спасателей поступили современные суда на воздушных подушках «Славир-9» и «Славир-6». Отмечается, что новые вездеходы способны передвигаться не только по гладкому, но и по колотому льду.

Катера могут работать при температуре до минус 35 градусов и способны развивать скорость до 70 км/час. Салон вмещает от 6 до 9 человек.

Спасатели будут патрулировать акваторию Москвы-реки, а также другие столичные водоемы. Вездеходы оснащены всем необходимым оборудованием и средствами для оказания первой помощи.

Всего патрулировать московские водоемы этой зимой будет 21 спасательный катер на воздушной подушке, 16 из них не являются вездеходами.