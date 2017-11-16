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В Москве эвакуировали людей из приемных Госдумы и Совета Федерации

13:25 16.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Здание Госдумы на Воздвиженке, где находятся приемные депутатов нижней палаты парламента, эвакуировано. Всего было эвакуировано порядка 200 человек.

"Поступило сообщение с угрозой взрыва на улице Моховой, дом 7", - сказал собеседник ТАСС. На месте работают сотрудники экстренных служб и полиции, ожидается прибытие кинологов для проверки здания.

В пресс-службе Совета Федерации подтвердили информацию о поступлении сообщения о заложенном взрывном устройстве в здании, где в том числе находится приемная Совфеда. "Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве по этому адресу (Моховая, д. 11). В соответствии с требованиями безопасности проведена эвакуация сотрудников", - сказали журналистам в пресс-службе. По словам собеседника агентства, ведется проверка здания представителями правоохранительных органов.

Накануне, 15 ноября, думский комитет по безопасности и противодействию коррупции вместе с депутатами из законодательного комитета начали разработку предложения по ужесточению наказания за телефонный терроризм. Об этом заявил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Темы: Москва, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 21:23
Гость: Мамед оглы

Да, действительно, в Москве именно так. Проверяют ненавязчиво, спокойно. А я рассказал про другой город.
16.11.2017, 20:27
Гость: RussoCanado

Очень слёзная сказочка про "бабушку-старушку,"рамку" и серого волка-полицая". Я всплакнул.
Вы действительно думаете что вы один бываете на вокзалах и станциях метро?
Кого вы хотите обмануть своим враньём? Контингент из "Щеневмерлы"?
К слову, рамка пищит на каждого проходящего и никто, никого не останавливает и карманы не потрошит! Заставляют только сумки через сканер пропускать. Карманы выворачивают только в аэропортах,как и во всём мире.
16.11.2017, 19:10
Гость: ха-ха!

Уж Думе-то всяко резонней "грозить":
Не всё же ей в адрес народа "шутить"!
"Народные слуги", отъевшие будки,
Давно заслужили ответные "шутки"!
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