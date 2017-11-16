В Москве эвакуировали людей из приемных Госдумы и Совета Федерации

Здание Госдумы на Воздвиженке, где находятся приемные депутатов нижней палаты парламента, эвакуировано. Всего было эвакуировано порядка 200 человек.

"Поступило сообщение с угрозой взрыва на улице Моховой, дом 7", - сказал собеседник ТАСС. На месте работают сотрудники экстренных служб и полиции, ожидается прибытие кинологов для проверки здания.

В пресс-службе Совета Федерации подтвердили информацию о поступлении сообщения о заложенном взрывном устройстве в здании, где в том числе находится приемная Совфеда. "Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве по этому адресу (Моховая, д. 11). В соответствии с требованиями безопасности проведена эвакуация сотрудников", - сказали журналистам в пресс-службе. По словам собеседника агентства, ведется проверка здания представителями правоохранительных органов.

Накануне, 15 ноября, думский комитет по безопасности и противодействию коррупции вместе с депутатами из законодательного комитета начали разработку предложения по ужесточению наказания за телефонный терроризм. Об этом заявил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.