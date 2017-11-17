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В Москве неизвестные похитили кабель спецсвязи ФСБ

12:42 17.11.2017
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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Московская полиция возбудила уголовное дело о краже кабеля спецсвязи Федеральной службы безопасности. Дело, как рассказал неназванный источник РБК, было возбуждено 16 ноября. Когда произошла сама кража, не уточняется.

Кабель похитили из телефонного колодца около части ФСБ, которая расположена на Новочеремушкинской улице. Ущерб от кражи оценивают в 360 тысяч рублей.

В полиции не рассказали, есть ли в деле подозреваемые, следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

Летом 2016 года в Одинцовском районе Московской области задержали четырех мужчин, которых подозревают в краже 4 километров кабеля спецсвязи Федеральной службы охраны.

Темы: Москва, Расследования в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 17:07
Гость: Бтр

Что слушать? Медведевский айфон дает куда большие возможности.
17.11.2017, 16:56
Гость: Кот Мурр

Ясен пень-"стГашные Гусские фОшисты"!
Ну или Обамочмо опять нагадил?В колодец?
17.11.2017, 16:53
Гость: Кот Мурр

Вообщем,очередной ХИТРЫЙ ХОД,да?!Понятно.
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