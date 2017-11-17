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Госдума приняла законы о черных списках авиадебоширов

14:30 17.11.2017
Фото с сайта Pexels.com
Фото с сайта Pexels.com
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Госдума приняла в окончательном третьем чтении пакет законов, позволяющий авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день Воздушный кодекс предусматривает право перевозчика в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира и груза по ряду оснований. Однако закона, разрешающего авиакомпаниям отказать пассажиру в продаже билета нет. Это касается и тех пассажиров, которые уже дебоширили во время авиаперелетов.

В принятом Госдумой законе говорится, что перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении такого договора пассажиру, если он внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

Включение пассажира-дебошира в черный список будет осуществляться на основании вступившего в силу административного наказания за совершения на борту правонарушения, которое угрожает безопасной эксплуатации воздушного судна. Однако отказать пассажиру в перевозке, даже если он внесен в черный список, будет нельзя, в случае документального подтверждения, что единственным способом транспортного сообщения является воздушная перевозка при: возвращении в РФ, административном выдворении за пределы РФ, депортации или реадмиссии, направлении к месту лечения или обратно, при сопровождении пассажира-инвалида к месту лечения или обратно и если пассажир направляется на похороны члена семьи и обратно.

Пассажир может быть исключен из реестра через год с даты вступления в законную силу постановления о назначении ему административного наказания за соответствующее правонарушение.

Закон обязывает авиаперевозчика в письменной форму уведомлять пассажира о внесении в черный список, а также о случаях, при которых ему не может быть отказано в заключении договора воздушной перевозки. Пассажир может обжаловать свое внесение в черный список в судебном порядке.

Также Госдума приняла поправки в Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые разрешают авиаперевозчику не продавать билет на самолет гражданину, включенному в черный список.

Ранее были приняты поправки в Уголовный кодекс, согласно которому дебоширы на транспорте в зависимости от обстоятельств могут получить до 8 лет лишения свободы.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки, Борьба за безопасность авиасообщения в России, Авиасообщение в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 22:09
Гость: Ну-ну

Теперь все дебоширы, наркоманы, алкоголики будут показывать справки, что следуют к месу лечения :) итп
17.11.2017, 17:53
Гость: РЖГ

Думе делать нечего. Устроил дебош, законы позволяют наказать так, чтобы в следующий раз не захотелось или денег на билет не было бы.
17.11.2017, 16:33
Гость: И десяти лет не прошло....

наконец-то созрели.
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