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Генералу ФСО дали десять лет колонии за получение взятки

10:08 17.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Знаменский гарнизонный военный суд 17 ноября приговорил к десяти годам колонии генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева. Судья признал чиновника виновным в получении взятки на общую сумму в 6,3 миллиона рублей и незаконном хранении патронов. Об этом сообщает "Интерфакс".

На суде Геннадий Лопырев отказался признавать свою вину, его адвокаты собираются обжаловать приговор.

В то же время суд решил не лишать Лопырева генеральского звания и не стал отбирать его государственные награды. Ему вернут все имущество, за исключением 6 миллионов рублей, арестованных на счетах.

Лопырев, который руководил Службой охраны ФСО на Кавказе, был задержан страдами порядка  в ноябре прошлого года и отправлен под арест. По версии следователей, он получал взятки за покровительство при заключении государтсвенных тендеров. Отмечалось, что при обыске у Лопырева нашли миллиард рублей.

Источники РБК ранее сообщали, что на своем посту Лопырев на протяжении нескольких лет курировал строительство государственных резиденций, в том числе комплекса «Бочаров ручей» для президента России.

Уголовное дело на начальника ФСО по Северокавказскому федеральному округу Лопырева было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ РФ.

 

Темы: Россия, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 13:43
Гость: РЖГ

Для таких и существовала 58 без права переписки. Его преступление не толко экономическое, он создаТакоёт безысходность жизни, деморализует общественное сознание.Уж если генерал-лейтенанты берут, почему не брать всем остальным? Разложение.
О сроках. Ещё в советское время мой наставник токарного дела получил 15 лет, а через 2 года уже учил меня токарному делу (мать пивом торговала). Сейчас и говорить не приходится, тем более друганы генералы и выше.
17.11.2017, 12:26
Гость: Из Мемуаров Васильевой:

Домашний арест-жестокое,но справедливое наказание.Закон суров,но он закон.Перед Законом все равны.
17.11.2017, 11:52
Гость: SL

Два отсидит у себя на даче и амнистируют. ...
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