Генералу ФСО дали десять лет колонии за получение взятки

Знаменский гарнизонный военный суд 17 ноября приговорил к десяти годам колонии генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева. Судья признал чиновника виновным в получении взятки на общую сумму в 6,3 миллиона рублей и незаконном хранении патронов. Об этом сообщает "Интерфакс".

На суде Геннадий Лопырев отказался признавать свою вину, его адвокаты собираются обжаловать приговор.

В то же время суд решил не лишать Лопырева генеральского звания и не стал отбирать его государственные награды. Ему вернут все имущество, за исключением 6 миллионов рублей, арестованных на счетах.

Лопырев, который руководил Службой охраны ФСО на Кавказе, был задержан страдами порядка в ноябре прошлого года и отправлен под арест. По версии следователей, он получал взятки за покровительство при заключении государтсвенных тендеров. Отмечалось, что при обыске у Лопырева нашли миллиард рублей.

Источники РБК ранее сообщали, что на своем посту Лопырев на протяжении нескольких лет курировал строительство государственных резиденций, в том числе комплекса «Бочаров ручей» для президента России.

Уголовное дело на начальника ФСО по Северокавказскому федеральному округу Лопырева было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ РФ.