В Москве у продавца биткоинов отобрали 15 миллионов рублей

Продавец биткоинов в Москве лишился криптовалюты и 15 миллионов рублей, которые он должен был за нее получить, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Сделка по продаже биткоинов должна была состояться в четверг в одном из офисных помещений в центре Москвы. Когда продавец, получив 15 миллионов рублей наличными, перевел соответствующую сумму в криптовалюте, в помещение, где проходила сделка, вошли несколько «бородатых мужчин», сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Посетители заявили, что покупатель биткоинов — мошенник, которого они разыскивают уже две недели. После этого они забрали 15 миллионов рублей наличными, «под угрозой физического насилия» вывели покупателя биткоинов из офиса и скрылись.

По факту произошедшего проводится проверка, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В России статус криптовалют, включая биткоины, в настоящий момент законодательно не урегулирован. Генпрокуратура ранее заявляла, что считает криптовалюты денежными суррогататами, выпуск которых в России запрещены, сообщает РИА Новости.