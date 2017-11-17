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В Москве у продавца биткоинов отобрали 15 миллионов рублей

15:12 17.11.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Продавец биткоинов в Москве лишился криптовалюты и 15 миллионов рублей, которые он должен был за нее получить, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Сделка по продаже биткоинов должна была состояться в четверг в одном из офисных помещений в центре Москвы. Когда продавец, получив 15 миллионов рублей наличными, перевел соответствующую сумму в криптовалюте, в помещение, где проходила сделка, вошли несколько «бородатых мужчин», сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Посетители заявили, что покупатель биткоинов — мошенник, которого они разыскивают уже две недели. После этого они забрали 15 миллионов рублей наличными, «под угрозой физического насилия» вывели покупателя биткоинов из офиса и скрылись.

По факту произошедшего проводится проверка, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В России статус криптовалют, включая биткоины, в настоящий момент законодательно не урегулирован. Генпрокуратура ранее заявляла, что считает криптовалюты денежными суррогататами, выпуск которых в России запрещены, сообщает РИА Новости.

Темы: Москва, Расследования в России
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 21:22
Гость: Славянин

В офшорах все не забирают.В офшорах забирают часть.
17.11.2017, 17:58
Гость: Юляша

все они прощелыги одного сорта.
17.11.2017, 17:00
Гость: Остап

Стало быть, знали злодеи, зачем шли. Наводочка имела место быть. Жена-любовник жены- друзья любовника жены... так цепочка и потянется.
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