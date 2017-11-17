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В Госдуме могут рассмотреть изменение админграницы Крыма

11:24 17.11.2017
Колоннада на площади Победы. Фото с сайта wikimedia.org
Колоннада на площади Победы. Фото с сайта wikimedia.org
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Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко пообещал инициировать изменение административных границ Республики Крым с включением города Мелитополя в случае соответствующего волеизъявления его жителей.

Об этом он заявил, комментируя высказывание украинского парламентария Евгения Балицкого о возможности покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом - городом Мелитополем Запорожской области, сообщает «Русская Весна» со ссылкой на пресс-службу Козенко.

«Приятно удивлён смелостью выступления депутата Верховной Рады Евгения Балицкого, который пригрозил националистам покинуть Украину вместе с городом, от которого избран, - Мелитополем. Учитывая масштабы охоты на ведьм в современной Украине, такое заявление - это серьёзная политическая позиция. Искренне желаю, чтобы у Балицкого и мелитопольцев получилось», - отметил Козенко.

Он также напомнил, что город Мелитополь исторически был частью Таврической губернии. «Родная гавань ждёт Мелитополь:)», - заключил депутат. 

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 20:36
Гость: Вот то-то и оно

И все мы( 5 000 000) моем унитазы. Ты представляешь ватан сколько в Европе унитазов?
17.11.2017, 16:14
Гость: Си Цзинь Пин

Да, я постоянно перед ним отчитываюсь. Он же главнюк и Китай у него в подчинении.
17.11.2017, 16:13
Гость: Правильно

Пока мы были в одном Союзе мы про это не вспоминали.
Но раз мы тепеь для них ватники, враги и агрессоры, то подарки, нужно возвращать.
Врагам подарки не дарят.
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