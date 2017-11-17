В Госдуме могут рассмотреть изменение админграницы Крыма

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко пообещал инициировать изменение административных границ Республики Крым с включением города Мелитополя в случае соответствующего волеизъявления его жителей.

Об этом он заявил, комментируя высказывание украинского парламентария Евгения Балицкого о возможности покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом - городом Мелитополем Запорожской области, сообщает «Русская Весна» со ссылкой на пресс-службу Козенко.

«Приятно удивлён смелостью выступления депутата Верховной Рады Евгения Балицкого, который пригрозил националистам покинуть Украину вместе с городом, от которого избран, - Мелитополем. Учитывая масштабы охоты на ведьм в современной Украине, такое заявление - это серьёзная политическая позиция. Искренне желаю, чтобы у Балицкого и мелитопольцев получилось», - отметил Козенко.

Он также напомнил, что город Мелитополь исторически был частью Таврической губернии. «Родная гавань ждёт Мелитополь:)», - заключил депутат.