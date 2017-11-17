В Санкт-Петербурге эвакуировали школы и торговые центры

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. Как сообщает «Бумага», эвакуируют более 20 школ, три вуза и около 10 торговых центров.

«Фонтанка» сообщает, что студентов Северо-Западного университета управления при РАНХиГС вывели на улицу без верхней одежды. Также эвакуирована Академия художеств.

Массовые эвакуации продолжаются в России с середины сентября 2017 года. Из-за анонимных звонков о заложенных бомбах людей выводят из кинотеатров, университетов, торговых центров и административных зданий. Ни одной бомбы при этом не было найдено.

В начале октября ФСБ объявила, что организаторы волны сообщений о минированиях зданий по всей России установлены. По данным спецслужбы, речь идет о четырех россиянах, находящихся за рубежом. Имена подозреваемых и другие подробности ФСБ раскрывать не стала. О задержанных не сообщалось.