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В Санкт-Петербурге эвакуировали школы и торговые центры

12:48 17.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. Как сообщает «Бумага», эвакуируют более 20 школ, три вуза и около 10 торговых центров.

«Фонтанка» сообщает, что студентов Северо-Западного университета управления при РАНХиГС вывели на улицу без верхней одежды. Также эвакуирована Академия художеств.

Массовые эвакуации продолжаются в России с середины сентября 2017 года. Из-за анонимных звонков о заложенных бомбах людей выводят из кинотеатров, университетов, торговых центров и административных зданий. Ни одной бомбы при этом не было найдено.

В начале октября ФСБ объявила, что организаторы волны сообщений о минированиях зданий по всей России установлены. По данным спецслужбы, речь идет о четырех россиянах, находящихся за рубежом. Имена подозреваемых и другие подробности ФСБ раскрывать не стала. О задержанных не сообщалось.

 
Темы: Россия, Санкт-Петербург, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 15:42
Гость: Балда

По данным спецслужбы, речь идет о четырех россиянах, находящихся за рубежом.

Читать полностью: http://www.km.ru/v-rossii/2017/11/17/vzryvy-i-obnaruzhenie-zalozhennykh-bomb-v-rossii/814507-v-sankt-peterburge-evaku
17.11.2017, 15:24
Гость: Альф

У меня коллега только что катался в школу за 15км - отвозил ребёнку ключи от квартиры.
17.11.2017, 15:15
Гость: Патриот России

Ярош хулиганит, это его стиль: то визитку подкинет, то по телефону позвонит...
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