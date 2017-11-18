В Краснодаре сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по опасной трассе

В Краснодаре на аварийном участке дороги прошел крестный ход накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП.

18 ноября 2017 г. по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора на аварийном участке автодороги «Темрюк-Краснодар» 140 км в районе станицы Елизаветинской прошел крестный ход накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, сообщает издание «Кубанские новости».

Возглавил молитвенное шествие благочинный Центрального округа Краснодара, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных.

Крестным ходом по звон колоколов передвижной звонницы прошли начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники Управления Госавтоинспекции Краснодарского края, прихожане храмов, руководство и инспекторы ДПС краевого центра и представители общественности.

Также в этот день во всех храмах Екатеринодарской епархии совершили заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах.

19 ноября по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора духовенство и прихожане епархии помолятся о здравии и благоразумии всех путешествующих.