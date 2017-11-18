Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Александру III

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника царю-миротворцу Александру III. Монумент установлен в парке Ливадийского дворца в Крыму.

Памятник подарен музею Союзом художников России. Автор композиции – скульптор, глава Союза художников, народный художник России Андрей Ковальчук. Скульптурная композиция установлена в парке Ливадийского дворца, где любил отдыхать император с семьей. Четырехметровый монумент изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов. Император изображен сидящим на срубе дерева в военной форме и опирающимся на меч; позади него – горизонтальная рельефная стела, увенчанная двуглавым орлом.

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России охарактеризовал Александра III как выдающегося государственного деятеля и патриота, человека сильного характера, мужества, несгибаемой воли, говорится на официальном сайте Кремля.

"Современники называли его царём-миротворцем, но, как отмечал Сергей Юльевич Витте, он дал России эти 13 лет мира не уступками, а справедливой и непоколебимой твёрдостью. Александр III отстаивал интересы страны прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение её авторитета в мире", - сказал глава государства.

После завершения церемонии открытия Владимир Путин кратко пообщался с местными жителями и молодёжью.