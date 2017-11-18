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Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Александру III

19:19 18.11.2017

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника царю-миротворцу Александру III. Монумент установлен в парке Ливадийского дворца в Крыму.

Памятник подарен музею Союзом художников России. Автор композиции – скульптор, глава Союза художников, народный художник России Андрей Ковальчук. Скульптурная композиция установлена в парке Ливадийского дворца, где любил отдыхать император с семьей. Четырехметровый монумент изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов. Император изображен сидящим на срубе дерева в военной форме и опирающимся на меч; позади него – горизонтальная рельефная стела, увенчанная двуглавым орлом.

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России охарактеризовал Александра III как выдающегося государственного деятеля и патриота, человека сильного характера, мужества, несгибаемой воли, говорится на официальном сайте Кремля.

"Современники называли его царём-миротворцем, но, как отмечал Сергей Юльевич Витте, он дал России эти 13 лет мира не уступками, а справедливой и непоколебимой твёрдостью. Александр III отстаивал интересы страны прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение её авторитета в мире",  - сказал глава государства.

После завершения церемонии открытия Владимир Путин кратко пообщался с местными жителями и молодёжью.

Темы: Крым, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.11.2017, 09:05
Гость: Тоже вспомнилось.

Отличный памятник работы Трубецкого. При ссср стоял во дворике
Русского музея . Я часто на него смотрел из окна,зимой,в сумерки.
Сам автор Паоло Трубецкой нелестно, правда,говорил о скульптуре.("изваял я животное верхом на животном",мол)---что меня удручало всегда насчет Паоло. Фрондирующий нобелитет и оказался предателем монарха.
Паоло то жил в Италии всю жизнь, а вот народ РИ узнал на себе потом,что значит быть под животными.
19.11.2017, 09:03
Гость: И.В.С.

Правильно ,всё по спирали. А lll с Победоносцевым подготовил почву для февраля,который сменил октябрь.
19.11.2017, 08:46
Гость: Так же ж

Путин одной ногой стоит в эпохе Александра Тетьего а другой приветствует будущее...
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