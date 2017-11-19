В МО появится стела в память о крушении Ту-154

В подмосковных Мытищах установят стелу в память о погибших в результате катастрофы Ту-154 Минобороны России под Сочи.

Памятник появится на федеральном военном кладбище, рассказал ТАСС адвокат Игорь Трунов. По его словам, сооружение стелы ведется полным ходом. Предполагается, что она будет готова к годовщине трагедии. Он также допустил, что еще один памятник установят в Сочи.

Адвокат сообщил, что вместе со своими коллегами оказывает семьям погибших юридическую помощь по различным вопросам, возникшим в связи с крушением самолета, а также определенным социально-бытовым и жилищным вопросам.

Ту-154 разбился в конце 2016 года. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, музыканты ансамбля имени Александрова. Все они погибли. Самолет направлялся в Сирию.