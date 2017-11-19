В Чечне ликвидировали напавших на полицейских боевиков

В Урус-Мартановском районе Чечне нейтрализованы двое боевиков, совершивших нападение на пост полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова.

Инцидент произошел у населенного пункта Рошни-Чу. По словам Кадырова, злоумышленники планировали завладеть оружием полицейских для «последующего резонансного преступления. В ходе атаки они сначала бросили в правоохранителей гранату, а затем открыли по ним стрельбу. «Благодаря слаженным и оперативно принятым сотрудниками МВД по Чечне и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чечне мерам оба бандита нейтрализованы», - цитирует агентство запись Кадырова в соцсетях.

Среди правоохранителей жертв нет. Только один полицейский получил легкие травмы.

Один из нападавших был выходцем соседнего района, второй – жителем Алтайского края. По мнению главы Чечни, оба они завербованы эмиссарами международных террористических организаций.

Ранее Кадыров высказывался за ужесточение наказания для вербовщиков. Он считает, что к ним следует применять смертную казнь, поскольку они опаснее тех, кто совершает теракты.

