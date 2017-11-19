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В Чечне ликвидировали напавших на полицейских боевиков

21:46 19.11.2017
Рамзан Кадыров. Фото из официального Instagram
Рамзан Кадыров. Фото из официального Instagram
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В Урус-Мартановском районе Чечне нейтрализованы двое боевиков, совершивших нападение на пост полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова.

Инцидент произошел у населенного пункта Рошни-Чу. По словам Кадырова, злоумышленники планировали завладеть оружием полицейских для «последующего резонансного преступления. В ходе атаки они сначала бросили в правоохранителей гранату, а затем открыли по ним стрельбу. «Благодаря слаженным и оперативно принятым сотрудниками МВД по Чечне и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чечне мерам оба бандита нейтрализованы», - цитирует агентство запись Кадырова в соцсетях.

Среди правоохранителей жертв нет. Только один полицейский получил легкие травмы.

Один из нападавших был выходцем соседнего района, второй – жителем Алтайского края. По мнению главы Чечни, оба они завербованы эмиссарами международных террористических организаций.

Ранее Кадыров высказывался за ужесточение наказания для вербовщиков. Он считает, что к ним следует применять смертную казнь, поскольку они опаснее тех, кто совершает теракты.
  

Темы: Россия, Чечня, Происшествия, МВД России, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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19.11.2017, 23:39
Гость: Всё решает только Суд

На полицейских боевиков нельзя нападать!
19.11.2017, 23:28
Гость: МВИ

Прав Кадыров, как пел в своё В.Высоцкий "виновен не жираф,а тот кто крикнул из ветвей. Жираф большой ему видней". Отмена маратории на смертную казнь спасёт многие тысячи ни в чём не повинных людей.
19.11.2017, 21:57
Гость: demos

Невинных ополченцев убили каратели.)
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