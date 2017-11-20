]]> ]]>
Главная В России Новости

МВФ повысил прогноз по росту экономики России

15:41 20.11.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП РФ в 2017 г. до 2%.

«Циклическое восстановление в России набирает обороты после двухлетнего спада, и ожидается, что в этом году экономика России вырастет примерно на 2%. Этому способствуют более высокие цены на нефть и улучшение внутренних финансовых условий. Тем не менее рост, вероятно, будет оставаться низким в среднесрочной перспективе из-за демографических показателей, нерешенных структурных проблем, а также длительных санкций», - отмечается в пресс-релизе МВФ по итогам ноябрьского обзора российской экономики, сообщает «Русская весна».

Инфляцию в фонде ожидают менее 3% в конце 2017 г., но подчеркивают, что затем она ускорится до 4%. Также прогнозируется улучшение профицита текущего счета.
Эксперты МВФ подчеркнули важность сокращения дефицита бюджета, что запланировано в 2018-2020 гг. за счет нового бюджетного правила. Оно позволит увеличивать объем сбережений в резервных фондах на фоне нестабильных цен на нефть.

Также в МВФ считают необходимым сокращать расходы, в том числе в рамках реформы пенсионной системы, пересмотра социальной помощи, сокращения субсидий и налоговых расходов.

Что касается банков, то сейчас фонд не видит рисков, считая банковскую систему стабильной.

Банк России прогнозирует, что рост ВВП РФ в 2017 г. составит 1,8%. ОЭСР ожидает увеличение на 2%, а Всемирный банк – 1,3%.

Темы: Международный валютный фонд (МВФ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.11.2017, 23:40
Гость: уух

Куда ж ему ехать, у них безвиз с Евросоюзом только для экскурсий открыли. Приходится здесь побираться.
20.11.2017, 22:46
Гость: Бгггггггггггггг

Одновременная публикация: Данные Росстата обнажили резкое торможение экономики России.
Я худею!..
20.11.2017, 20:53
Гость: Пшено вопрос!

после "выборов" всё опять рухнет.
Все комментарии (17)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.