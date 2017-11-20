МВФ повысил прогноз по росту экономики России

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП РФ в 2017 г. до 2%.

«Циклическое восстановление в России набирает обороты после двухлетнего спада, и ожидается, что в этом году экономика России вырастет примерно на 2%. Этому способствуют более высокие цены на нефть и улучшение внутренних финансовых условий. Тем не менее рост, вероятно, будет оставаться низким в среднесрочной перспективе из-за демографических показателей, нерешенных структурных проблем, а также длительных санкций», - отмечается в пресс-релизе МВФ по итогам ноябрьского обзора российской экономики, сообщает «Русская весна».

Инфляцию в фонде ожидают менее 3% в конце 2017 г., но подчеркивают, что затем она ускорится до 4%. Также прогнозируется улучшение профицита текущего счета.

Эксперты МВФ подчеркнули важность сокращения дефицита бюджета, что запланировано в 2018-2020 гг. за счет нового бюджетного правила. Оно позволит увеличивать объем сбережений в резервных фондах на фоне нестабильных цен на нефть.

Также в МВФ считают необходимым сокращать расходы, в том числе в рамках реформы пенсионной системы, пересмотра социальной помощи, сокращения субсидий и налоговых расходов.

Что касается банков, то сейчас фонд не видит рисков, считая банковскую систему стабильной.

Банк России прогнозирует, что рост ВВП РФ в 2017 г. составит 1,8%. ОЭСР ожидает увеличение на 2%, а Всемирный банк – 1,3%.