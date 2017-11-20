Генпрокуратура сообщила о найденной тетради учета миллиардов Захарченко

В ходе обыска по делу бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко была обнаружена тетрадь, в которой мать обвиняемого вела учет средств на общую сумму 8 миллиардов рублей. Об этом "Интерфаксу" сообщил прокурор Сергей Бочкарев на заседании суда по иску о конфискации имущества Захарченко.

Речь идет о наличных в разной валюте, обнаруженных в квартире сестры Захарченко на Ломоносовском проспекте, уточнил прокурор.

«Это тетрадочка на 12 листиков в линеечку. В ней мама Захарченко Дмитрия Викторовича вела учет этих денежных средств, их конспектирование. <…> Все расчеты, сделанные в этой тетрадке, велись в столбик, ведь она (мать Захарченко) в прошлом педагогический работник — преподаватель математики», — сказал Бочкарев.

На одном из предыдущих заседаний, напоминает «Интерфакс», прокурор заявил, что мать и сестра Захарченко утверждают, что обнаруженные при обыске денежные средства им подкинули. При каких обстоятельствах родственники Захарченко дали такие показания, он не уточнил.

Источники РИА Новости, в свою очередь, сообщили, что сестра и мать Захарченко покинули Россию. В деле Захарченко, заявили собеседники агентства, у них статус свидетелей и формальных оснований не выпускать их за рубеж у следствия не было.

Заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвиняют в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

При обыске в квартире сестры Захарченко были обнаружены денежные средства в разной валюте на общую сумму более 8 миллиардов рублей.

В начале ноября стало известно, что Генпрокуратура просит изъять в пользу государства все обнаруженные у Захарченко и его родственников ценности, а также 13 квартир и автомобили.