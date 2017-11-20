Патриарх Кирилл рассказал о приближении конца света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о признаках приближения конца света. Об этом он сообщил 20 ноября в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя, передает «Интерфакс».

«Сегодня грех не просто очевиден (...) Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр», — заявил Кирилл.

«Искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь», — отметил патриарх.

Он добавил, что имеет в виду ту творческую интеллигенцию, которая в последние годы присвоила себе право «нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку». Патриарх РПЦ отметил, что сегодня не время раскачивать лодку человеческих страстей. «Сегодня время сплочения всех здоровых сил, и Церковь, и искусство, и культура, наши писатели, ученые, все те люди, которые любят Родину, должны быть сегодня вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации», — сказал предстоятель.

Говоря о предстоящих человечеству потрясениях, патриарх сказал, что их уже видно невооруженным глазом: «Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — сказал патриарх.

В октябре патриарх высказался об объективной оценке истории и художественном вымысле в произведениях. Он заявлял, что «при работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах», а также отмечал, что ложь не может быть драматургическим приемом.