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Патриарх Кирилл рассказал о приближении конца света

14:39 20.11.2017
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о признаках приближения конца света. Об этом он сообщил 20 ноября в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя, передает «Интерфакс».

«Сегодня грех не просто очевиден (...) Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом — через кинематограф, через театр», — заявил Кирилл.

«Искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь», — отметил патриарх.

Он добавил, что имеет в виду ту творческую интеллигенцию, которая в последние годы присвоила себе право «нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку». Патриарх РПЦ отметил, что сегодня не время раскачивать лодку человеческих страстей. «Сегодня время сплочения всех здоровых сил, и Церковь, и искусство, и культура, наши писатели, ученые, все те люди, которые любят Родину, должны быть сегодня вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации», — сказал предстоятель.

Говоря о предстоящих человечеству потрясениях, патриарх сказал, что их уже видно невооруженным глазом: «Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — сказал патриарх.

В октябре патриарх высказался об объективной оценке истории и художественном вымысле в произведениях. Он заявлял, что «при работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах», а также отмечал, что ложь не может быть драматургическим приемом.

Темы: Православная церковь в России, Религия и прогресс
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 23:22
Гость: Парацельс

Богу ваши грехи как шли так и ехали))) а то ишь хитренькие)) нагрешили - покаялись - снова нагрешили - снова покаялись)))
Бог уже давно плюнул на ваши фокусы))
Это вам Бог нужен, а не вы ему))
А если нужен, так и старайтесь. Сделали ошибки - исправляйте. Не можете исправить - страдайте. Совесть - лучший контролёр)) с ней хрен договоришься)) Если она конечно у вас есть)))
20.11.2017, 23:10
Гость: гость

Какое время , такой и Патриарх
20.11.2017, 23:10
Гость: Игорь Сорин

Озабоченность Гундяева(Кирилла) можно понять.
Ведь как чудненько было все еще год назад! Мегаполисы застраивались храмами шаговой доступности. Отнимались в рамках церковной реституции(не будем вдаваться в то, что церковной собственностью они и в Хрустобулковой, строго говоря не были) музеи и концертные залы. Во всех школах от светской этики перешли к церковной, готовились просто переходить к Закону Божию. Запрещались неугодные спектакли, разгонялись и поливались мочой неугодные выставки. Москву и Питер на самых оживленных трассах перекрывали для поклонения очередным святыням. Тащили в суды покемонщиков. И, главное, начали повсюду ставить памятники Алексндрычу(Николаю), по образцу памятников Ильичу(Владимиру). Начали мироточить августейшие бюсты. И, венцом всего этого благолепия, должен был стать громогласный разгром "Матильды". Ну, типа как того, как если бы благословленный РПЦЗ Деятель таки взял бы Мамаев Курган и Дом Павлова. После чего и можно было бы говорить о восстановлении Монархии с внучкой Кирилла Владимировича, благословлявшего того избавителя от большевизма, при регентстве, естественно, самого Святейшего.
Но, увы сорвалось. На "Матильде" и надорвались православо-монархизды. Эта оголтелая кампания против "Матильды" встряхнула Народ России, как Сталинский Приказ №227. И получилось наоборот. В 75 годовщину окружения освободителей от большевизма под Сталинградом, у Гундяева с Поклонской и Великой Княгиней Багратион-Мухранской все начинает рушится. Конец Света.
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